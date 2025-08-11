Esgrimistas de Puerto Rico destacan en Asunción 2025 con combates cerrados y miras al podio

La delegación de esgrima de Puerto Rico dejó huella en las primeras jornadas de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con actuaciones combativas que abrieron paso a nuevas oportunidades para buscar medallas en los próximos días.

En la competencia de espada masculina, André Emden avanzó hasta la ronda de los 16 mejores, donde se enfrentó al brasileño Matheus Stuermer. El duelo terminó 15-8 a favor del sudamericano, dejando al puertorriqueño en la novena posición del torneo. En florete femenino, Mya Hernández siguió un recorrido similar al llegar también a la ronda de 16. Allí se midió con la ecuatoriana Mishel Ayala, quien ganó 15-2, dejando a Hernández igualmente en el noveno lugar.

La jornada previa tuvo como protagonista en sable masculino a Surya Matoo, quien sostuvo un intenso intercambio de ataques con el chileno Gaspar Latham. El combate, decidido por detalles técnicos en los últimos toques, finalizó 15-11 a favor del representante de Chile. En espada femenina, Andrea Waller también alcanzó la ronda de 16, donde se cruzó con la brasileña Laura Caratin.

La participación puertorriqueña en Asunción aún no ha concluido. Gabriela Hwang en sable femenino y Sebastián García en florete masculino entrarán en acción en las próximas jornadas con la meta de avanzar en el cuadro principal y aspirar a un lugar en el podio.

Los II Juegos Panamericanos Junior, inaugurados el 9 de agosto, reúnen en Asunción a más de 4,000 atletas en 42 disciplinas deportivas. La cita ofrece a los jóvenes la oportunidad de clasificar para los Juegos Panamericanos de 2027 y se presenta como un espacio para mostrar el talento emergente del continente.

La cobertura televisiva para Puerto Rico incluye transmisiones por Telemundo Punto 2, de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche, y por Panam Sports Channel, de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche, con ocho canales digitales simultáneos que permiten seguir la acción en tiempo real.