Puerto Rico sub-15 se queda con el subcampeonato de la Liga B de CONCACAF

La selección masculina sub-15 de Puerto Rico finalizó en el segundo lugar de la Liga B del Campeonato CONCACAF, tras caer 2-0 ante Jamaica en la final disputada este sábado.

El conjunto dirigido por Andrés Mirabelli tuvo una destacada campaña, avanzando de manera invicta en la fase de grupos con victorias de 3-0 sobre Islas Caimán, 5-0 frente a Guyana y 4-1 ante Cuba. En semifinales, Puerto Rico superó a Guatemala 2-0, acumulando un balance de 14 goles a favor y solo uno en contra antes del partido decisivo.

PUBLICIDAD

En la final, el encuentro se complicó desde el minuto 2, cuando Tevin Savage aprovechó un centro para abrir el marcador y romper el esquema inicial de los boricuas. Aunque sobre el final de la primera mitad Puerto Rico estuvo cerca de igualar mediante un tiro libre, la necesidad de ir al ataque en la segunda parte dejó espacios que Jamaica aprovechó. Kyle Husssey sentenció el encuentro con el segundo gol cerca del final.

El equipo nacional estuvo compuesto por Martín Pérez, Mateo Sánchez, Eliel Feliz, Myles Johnson, Miguel Coriano, Sebastián Rivera, Fabian Salls, Marco Russo, Edil Cruz, Wilfredo Reyes, Luis Rodríguez, Fernando Rivera, Luis Miguel Rodríguez, Jadian Jaime, Sebastián Huntley Yulián, Geremy Rosero, Sebastián Suppa, Julián Maldonado y Troy Montañez.