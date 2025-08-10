Puerto Rico asegura su pase a la final de Skateboard Street en Asunción 2025

El skateboarding puertorriqueño vivió este domingo una jornada histórica en los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, al clasificar a sus cuatro representantes a las finales de la disciplina de Skateboard Street.

En la rama masculina, Carlos Puigdollers y Gustavo León lograron su pase a la final tras una intensa semifinal. Puigdollers cerró en la quinta posición con 134.15 puntos, mientras que León ocupó la sexta plaza con 114.45 puntos, asegurando ambos su lugar entre los mejores ocho riders que disputarán las medallas.

La hazaña se suma a la clasificación obtenida el sábado por las atletas Esmeralda Butler y Vianez Morales en la rama femenina, sellando así la participación completa de Puerto Rico en las finales.

Con este resultado, el país caribeño tendrá representación plena en la definición de medallas, un logro sin precedentes para el skateboarding nacional.

Las finales se llevarán a cabo mañana, lunes 11 de agosto, en el circuito urbano oficial de Asunción 2025. La competencia femenina comenzará a las 12:50 de la tarde (hora local), mientras que la masculina está pautada para las 2:45 de la tarde.

Xavier Ruiz hace historia al ganar medalla de oro en natación en Juegos Panamericanos

El nadador del equipo puertorriqueño, Xavier Ruiz, ganó medalla de oro este domingo tras alcanzar la victoria en el Complejo Acuático de Asunción 2025 en los 100 metros pecho.

Ruiz ya había hecho historia en las preliminares de la mañana, al establecer un nuevo récord panamericano junior con un tiempo de 1:00.80. En la final, reafirmó su dominio al detener el reloj en 1:00.84. En la misma prueba, el también boricua Diego Resto finalizó en la sexta posición con un tiempo de 1:02.78, consolidando la presencia de Puerto Rico en el evento.

Este triunfo rompe una sequía histórica para la natación boricua en Juegos Panamericanos.

Según el historiador deportivo Carlos Uriarte, la última vez que la Isla subió al podio en este deporte fue en Río 2007 con Vanessa García, mientras que en la rama masculina no se lograba desde La Habana 1991, hace 34 años.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, celebró el resultado como un ejemplo del potencial de la delegación. “Comenzar estos Juegos con una medalla de oro es un impulso enorme para todo el equipo. Xavier ha demostrado que el trabajo, la disciplina y el compromiso dan resultados. Este triunfo inspira a toda nuestra delegación y a Puerto Rico entero”, expresó.

Con esta victoria, Puerto Rico abre su medallero en Asunción 2025 y marca un inicio soñado para la delegación, que continuará compitiendo en múltiples disciplinas en busca de más triunfos.

¿Cómo ver los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

Las competencias podrán verse en Telemundo Punto 2, en vivo de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche, y en Panam Sports Channel desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, con ocho canales digitales simultáneos.