Psicóloga crea programa educativo para formar atletas emocionalmente resilientes

La psicóloga, autora y conferenciante, Joharys Aybar, anunció este domingo el lanzamiento de “La Finca 100 x 35 - Mentalidad Deportiva”, un programa educativo que busca integrar el bienestar emocional como parte esencial del entrenamiento de atletas, equipos y líderes deportivos en Puerto Rico.

“Hablar de mentalidad deportiva en la juventud es reconocer que la salud mental es tan importante como el rendimiento físico. Si formamos atletas emocionalmente sanos, formamos seres humanos más resilientes dentro y fuera del deporte. Necesitamos entrenar la mente con la misma intención con la que entrenamos el cuerpo”, expresó Aybar.

El programa promueve el desarrollo de herramientas emocionales clave, como la inteligencia emocional y relacional, el manejo de emociones, la comunicación asertiva, la visualización, y técnicas para canalizar pensamientos negativos y enfrentar la presión competitiva. También, destaca la importancia de establecer límites y fomentar una relación sana y sostenible con el deporte.

“La Finca 100 x 35 – Mentalidad Deportiva”, también responde a una problemática cada vez más común, atletas con gran potencial físico que terminan alejándose de sus disciplinas debido a frustraciones, lesiones o presión externa.

“Muchos atletas profesionales abandonan antes de tiempo no por falta de talento, sino por no tener la preparación mental necesaria para sostener una carrera en alto rendimiento”, añadió Aybar.

Además de impactar directamente a atletas y equipos, la propuesta está diseñada para capacitar a entrenadores, padres, escuelas, agencias deportivas y organizaciones interesadas en fortalecer la dimensión mental del rendimiento.

El programa puede presentarse en conferencias, eventos, talleres y medios de comunicación, adaptándose a distintas edades y niveles competitivos.

La propuesta forma parte de los esfuerzos de Aybar para educar sobre temas de bienestar integral. Además de este nuevo programa, la psicóloga lidera la marca Hablando Con La Psicóloga, el podcast Mente Urbana, y dirige la clínica de desarrollo personal y corporativo HOLISTIKA.

Puede obtener más información llamando al (787) 379-2373 o en las plataformas digitales.