Más de 400 corredores participan en el 5K La Longa en Orocovis

Con la participación de 400 atletas provenientes de 29 municipios, Orocovis celebró este domingo la séptima edición del 5K La Longa, evento dedicado este año a la atleta olímpica Beverly Ramos.

El primero en llegar a la meta fue Amaury Rodríguez de República Dominicana con tiempo de 15:51, seguido por Luis M. Rosado, Jetzel Rivera (Orocovis), Juan Villafaña (Ponce) y Kevin Cubilette (San Juan).

En las féminas, las carrera fue dominada por Mónica Passu de Caguas con tiempo de 18:57, seguida por Keysha Dumeng (Salinas), Joselyn Dumeng (San Juan), Adalis López (Villalba) y Carolyn Burgos (Orocovis).

La carrera tuvo como punto de salida y llegada el Coliseo Jesús M. Colón Collazo.

“Este evento no solo promueve el deporte, sino también nuestra cultura y gastronomía, atrayendo visitantes a la Ruta de la Longaniza y a atracciones como Toro Verde, que continúan posicionando a Orocovis como destino turístico de primer orden”, destacó el alcalde, Jesús E. Colón Berlingeri.

El 5K La Longa reunió a más de 2,000 personas entre participantes y público general.

Organizado por el Club Deportivo Atléticos de la Montaña, La Garata Deportiva, el Municipio de Orocovis y Arnaldo García, el 5K La Longa es reconocido como uno de los eventos de ruta con mayor premiación en Puerto Rico, convocando a corredores élite, trotadores recreativos y caminantes.