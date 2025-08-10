En recuperación Jasmine Camacho-Quinn tras lesión en el pie

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) reiteró este domingo su respaldo incondicional a la doble medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn mientras atraviesa un proceso de recuperación por una lesión en el pie.

Desde su histórica medalla de oro en los 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el bronce en París 2024, Camacho-Quinn ha mantenido —según el COPUR— un “compromiso inquebrantable con la excelencia deportiva y con Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

En una declaración escrita, la entidad deportiva compartió de forma íntegra la actualización oficial provista por su representante, Paul Doyle, sobre su condición física y su proyección competitiva.

“Jasmine ha estado manejando una lesión en el pie durante los últimos meses, buscando el equilibrio adecuado entre el entrenamiento y el descanso necesario para su recuperación. Ha sido un proceso difícil, ya que esforzarse demasiado podría agravar la lesión, pero reducir la intensidad en exceso afecta su preparación para las competencias”, indicó Doyle.

“La salud y carrera a largo plazo de Jasmine siguen siendo la prioridad. Ella está concentrada en sanar completamente para regresar a la pista más saludable y lista para futuros éxitos”, agregó.

El COPUR expresó que acompaña a Camacho-Quinn en este proceso de recuperación, “seguros de que su fortaleza y disciplina la llevarán nuevamente a brillar en las pistas”.