Selección Sub-15 de Puerto Rico avanza a la final del Campeonato CONCACAF y buscará el título continental

La Selección Nacional Sub-15 Masculina de Puerto Rico aseguró este sábado su pase a la final del Campeonato Sub-15 de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF, por sus siglas en inglés), que se disputa durante el mes de agosto.

En su camino hacia la final, Puerto Rico tuvo los siguientes resultados: en la fase de grupos, venció a Bahamas 4-0, a Santa Lucía 3-1 y a Barbados 2-0. En los cuartos de final, derrotó a Nicaragua 2-1, y en la semifinal superó a Guatemala con un marcador de 2-0.

PUBLICIDAD

La gran cita será hoy, sábado 9 de agosto, a las 2:00 p.m., donde la selección puertorriqueña buscará alzarse con el título continental.

“Estamos orgullosos de estos muchachos, de su esfuerzo y del corazón que han mostrado en cada partido. Hoy tenemos la oportunidad de poner a Puerto Rico en lo más alto de la región”, expresó el cuerpo técnico en declaraciones previas al encuentro.

Toda la acción de la final de la Liga B se transmitirá en Concacaf GO, la plataforma oficial de streaming de la confederación.