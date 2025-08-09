Lanzan ‘El Junte pa’ tu cancha’ para impulsar el deporte en estudiantes de Arecibo y Hatillo

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el Distrito 14, Edgar Robles Rivera, anunció este sábado su integración a la iniciativa “El Junte Pa’ Tu Cancha”, liderada por el exbaloncelista José Juan Barea y su fundación J.J. Barea.

El proyecto, que comenzará este mes de agosto, busca impactar directamente a cientos de estudiantes de las escuelas públicas del país mediante clínicas deportivas y talleres educativos.

“Agradecemos a José Juan Barea el que haya pensado muy seriamente en nosotros para llevar el mensaje de superación y esperanza que tantos niños y jóvenes necesitan escuchar para echar hacia adelante… ¡Nosotros somos producto del residencial público! Si nosotros logramos superarnos, todos pueden hacerlo también”, expresó Robles Rivera, quien también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Representantes.

El legislador destacó que esta colaboración representa un compromiso con los estudiantes de su distrito, que comprende los municipios de Arecibo y Hatillo. “Es un verdadero honor trabajar esta iniciativa con uno de los deportistas más importantes de Puerto Rico y allende los mares, José Juan Barea”, añadió.

Por su parte, Barea subrayó que el objetivo del programa es llevar esperanza y oportunidades a la juventud a través del deporte, con el apoyo del Departamento de Educación.

“Nuestro norte es impactar, de manera positiva, a todos los estudiantes. ‘El Junte Pa’ Tu Cancha’ nace de nuestra creencia de que todos los niños y jóvenes merecen tener grandes oportunidades para cumplir sus sueños, sin importar de dónde vengan”, afirmó.

El exjugador de la NBA lamentó que, a pesar del potencial deportivo que existe en las escuelas públicas, muchos jóvenes carecen de los recursos necesarios para desarrollarse en el baloncesto.

Además de Robles Rivera, la iniciativa contará con la participación del representante Jerry Nieves Rosario, del Distrito 13, que incluye los municipios de Manatí, Florida, Barceloneta y Arecibo.

‘El Junte Pa’ Tu Cancha’ ofrecerá clínicas de baloncesto, talleres educativos y otras actividades que fomenten el desarrollo integral de la niñez y juventud puertorriqueña.