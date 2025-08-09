Doble A: Juncos avanza a la final y Salinas fuerza séptimo juego ante Patillas

Los Mulos de Juncos aseguraron su clasificación a la serie final por el campeonato, mientras que los Peces Voladores de Salinas forzaron un séptimo juego en la semifinal B de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en la acción de ayer, viernes.

Juncos eliminó a los Patrulleros de San Sebastián en seis juegos y avanzó a su primera serie final desde 2019.

Un hit de Dereck Matta decidió la victoria dramática de los Mulos en la undécima entrada, con marcador final de 3-2, ante más de 2,000 fanáticos en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.

La carrera del triunfo fue anotada por Luis Román, quien llegó desde la intermedia después de dos outs.

El estelar derecho Rubén Ramírez brilló en relevo durante 5.2 entradas, permitiendo solo tres hits, sin anotaciones. Ponchó a seis bateadores y otorgó una base por bolas. Reemplazó al abridor zurdo Luis Cintrón, quien en 5.1 episodios permitió dos carreras, una de ellas inmerecida.

Por los Patrulleros, el relevista José Cruz cargó con la derrota, permitiendo una carrera, mientras que el derecho Anthony Borrero abrió por San Sebastián, lanzando 4.1 episodios.

El relevista Joshua Torres fue impecable en 4.2 entradas.

Esta victoria marcó el primer triunfo de los Mulos como locales en esta serie.

Salinas se mantiene con vida

El derecho Yadiel Rolón lanzó un juego completo para guiar a los Peces Voladores de Salinas a una victoria por blanqueada 5-0 sobre los Leones de Patillas, ante más de 2,000 fanáticos en el Estadio Manuel González.

Salinas extendió el dominio de los equipos locales en la serie y forzó un séptimo juego para definir el pase a la final de Puerto Rico.

Rolón fue dominante, permitiendo apenas tres hits, ponchando a tres bateadores y sin otorgar bases por bolas.

Los Peces Voladores contaron con el apoyo de tres cuadrangulares, conectados por Brahiam Maldonado, Kevin Vargas y Edwin Arroyo.

El primer vuelacercas lo conectó Maldonado con un corredor en base en la primera entrada, para dar la ventaja temprana a Salinas. El batazo fue ante los envíos del lanzador zurdo Ryan Muñoz, quien permitió cuatro carreras en cuatro episodios y cargó con la derrota.

Peces Voladores y Leones disputarán el juego decisivo hoy, sábado, a las 8:00 p.m. en el Estadio Gaspar Cochran de Patillas.

Los boletos están disponibles en EventosPR.com y el encuentro será transmitido por WIPR Canal 6.