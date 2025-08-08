WWC celebra su “Aniversario 52″

World Wrestling Council (WWC), la empresa líder de lucha libre profesional en Puerto Rico y patrimonio cultural del país, se complace en presentar Aniversario 52, el evento más trascendental en la historia de la lucha libre boricua.

Por primera vez, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a través de su marca oficial “Voy Turisteando”, se une como auspiciador oficial de un evento de lucha libre profesional 100% puertorriqueño, marcando un hito en la industria deportiva y cultural de nuestra Isla.

Aniversario 52 será dedicado a la memoria del legendario manejador y luchador humacaeño Julio Domingo Estrada Cáceres, “Rico Suave” (QEPD), parte fundamental de la dinastía de los Súper Médicos. Además, reconocemos la trayectoria del Dr. Héctor González. La cita es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Las actividades comienzan desde las 4:00 pm con el “Kick-Off”, el “Meet & Greet” y la Fiesta de Pueblo, mientras que la campana de la cartelera oficial suena a las 8:00 pm.

La alianza con la Compañía de Turismo de Puerto Rico reconoce la lucha libre como un activo cultural, deportivo y turístico de Puerto Rico, y busca impulsar tanto el disfrute local como la llegada de visitantes nacionales e internacionales a nuestro archipiélago, fomentando el turismo interno y proyectando la identidad cultural puertorriqueña al mundo. ¡Hoy hicimos historia!

Cartelera confirmada hasta el momento:

Lucha Estelar, Campeonato Universal: Chicano (C) vs Carlito vs Matt Hardy vs Xavant.

Puerto Rico vs México: El León Apolo vs Alberto Del Río.

Lucha en Parejas de Lujo:

The Good Brothers vs Lightning & Gilbert.

Campeonato de Puerto Rico:

Tony Leyenda (C) vs Hijo de Dos Caras vs Sr. Joe Anthony.

Campeonato Mundial Femenino (con Havana como árbitro especial):

Elena Negroni (C) vs Stephany Amalbert.

Y mucho más por anunciar.

Estrellas internacionales invitadas:

Carlito: Hijo pródigo de Puerto Rico, regresa a WWC tras su reciente paso por WWE.

Matt Hardy: Leyenda de los Hardy Boyz, campeón en múltiples empresas, parte de los Campeones Mundiales en Parejas de TNA y embajador oficial de TNA.

Alberto Del Río: Cuatro veces Campeón Mundial de la WWE y pieza principal de la lucha libre mexicana.

The Good Brothers: Representantes de NJPW y ex campeones mundiales en múltiples empresas.

Este evento sin precedentes celebra no solo la historia de WWC, sino la evolución de la lucha libre como vehículo de desarrollo económico, artístico y turístico por más de cinco décadas. Aniversario 52 promete ser un espectáculo sin igual que unirá generaciones bajo una misma pasión: la lucha libre puertorriqueña.

Boletos ya disponibles en: www.ticketera.com