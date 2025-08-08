Vaqueros se desquitan, defienden el rancho y se van arriba en la final ante Ponce

Tercer juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional.

Los Vaqueros de Bayamón dejaron atrás la sequía ofensiva que sufrieron en el segundo partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y se reivindicaron un una victoria en el tercer encuentro ante los Leones de Ponce.

Con la victoria, 100-78 los Vaqueros se colocan arriba 2-1 en la serie final.

Primer parcial

Los Vaqueros y Leones de Ponce estuvieron empatados a 9 en los primeros minutos. Sin embargo, la ofensiva vaquera tuvo un avance de 11-0 que los colocó arriba 20-9 faltando alrededor de 3 minutos por jugar. El parcial culminó con marcador de 29-13.

Danilo Gallinari de los Vaqueros anotó un total de 16 puntos en el primer parcial.

Segundo parcial

La ventaja de los Vaqueros se acortó a 41-37, tras un avance en respuesta de los Leones de Ponce en el segundo parcial con alrededor de 3 minutos por jugar.

Sin embargo, la ventaja se extendió por diez puntos, 47-37.

En la primera mitad, el jugador más destacado fue Danilo Gallinari, quien en ese momento ya contaba con 18 puntos. Mientras que JaVale McGee aportó 15 para los Vaqueros en tan solo los primeros 20 minutos del juego.

Tercer parcial

Bayamón regresó con fuerza, comenzando el parcial con un avance de 6-0. Aunque los Leones lograron disminuir la ventaja a cuatro puntos, los Vaqueros volvieron a realizar un avance para terminar el parcial 72-59.

Cuarto parcial

En el cuarto parcial, los Vaqueros anotaron un total de 28 puntos, ante 20 de los Leones para sellar la victoria.

Jugadores más destacados del partido

Vaqueros:

JaVale McGee: 33 puntos; 12 rebotes.

Danilo Gallinari: 31 puntos; 8 rebotes

Nuevo refuerzo de los Vaqueros de Bayamón

En su debut con los Vaqueros en plena final del BSN, el nuevo refuerzo de los Vaqueros Rayjon Tucker aportó un total de 7 puntos en el partido. Tucker entró a los Vaqueros en sustitución de Chris Duarte quien no podrá jugar el resto de la serie por una lesión en la espalda baja.

Próximos partidos

Todos los partidos serán a las 8:00pm y transmitidos por YouTube del BSN, Telemundo o Punto 2.

Juego 1: Leones de Ponce 76 vs. Vaqueros de Bayamón 92: domingo, 3 de agosto (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros de Bayamón 76 vs. Leones de Ponce 90: martes, 5 de agosto (EMPATE 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce 79 vs. Vaqueros de Bayamón 100: jueves, 7 de agosto (BAY 2-1)

Juego 4: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: sábado, 9 de agosto

Juego 5: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: lunes, 11 de agosto

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: miércoles, 13 de agosto*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: viernes, 15 de agosto*

*De ser necesario