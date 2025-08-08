Presentan equipo de Puerto Rico para la Copa Mundial de Béisbol Sub 18

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer el listado de los 20 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub 18, de cara a la Copa Mundial de dicha categoría, que se celebrará del 5 al 14 de septiembre en Okinawa, Japón.
El evento de la World Baseball Softball Confederation (WBSC) contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos.
El equipo puertorriqueño es dirigido por Eddie González y tendrá como coach de banca a Edgar Pérez. Además, el cuerpo técnico incluye a Dennis Pérez, Jeffrey Domínguez, Josué Montañez y Elvin González.
“La confección del equipo se realizó priorizando en jugadores con versatilidad, los jugadores de posición que puedan jugar múltiples posiciones, en el caso de los lanzadores que nos puedan ayudar iniciando y relevando durante el torneo. Para un torneo de alto nivel como este se necesita maximizar las opciones de juego de los jugadores”, dijo el dirigente.
Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a Cuba, Italia, Corea del Sur, Sudáfrica y el anfitrión, Japón. En el grupo B estarán Australia, China, Alemania, Panamá, Taiwán y Estados Unidos. El primer encuentro de los boricuas será contra Corea del Sur el 5 de septiembre a las 1:30 a.m. (hora de Puerto Rico).
“Aunque tuvimos una gran tarea en la selección de jugadores debido a los permisos de varios jugadores tanto de las universidades como de sus agentes, tenemos un grupo de 20 jugadores que estoy seguro que se harán sentir en Japón y llevarán nuestra bandera al más alto nivel”, indicó el piloto nacional.
Será la segunda participación consecutiva de Puerto Rico en la Copa Mundial de Béisbol Sub 18. En 2023, la representación puertorriqueña obtuvo la quinta posición.
Equipo Nacional Sub 18 para la Copa Mundial de Béisbol:
Lanzadores
Keniel Miranda
Joniel Miranda
Richard De Jesús
Ethan De Jesús
Joniel Cuadrado
Yandiel Reyes
Pablo Figueroa
John González
Allem Borrero
Infielders
Emanuel Hernández
Kail Peña
Juan Carlos Pacheco
Sebastián Rolón
Javeth Carrión
Adniel Quiles
Outfielders
Ely Cruz
Diego Hornedo
Jason Sáez
Receptores
Enrico Carrión
Jorhan Castro
Staff
Eddie González - Dirigente
Dennis Pérez - Coach 3B
Jeffrey Domínguez - Coach 1B
Josué Montañez - Coach lanzadores
Edgar Pérez - Coach banca
Elvin González - Coach
Jozem Reyes - Bullpen catcher
Dr. José D. Quiles - Presidente
Efraín Williams - Delegado
Mario Ávila - Terapista
Héctor Nieves - Encargado propiedad