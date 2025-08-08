Presentan equipo de Puerto Rico para la Copa Mundial de Béisbol Sub 18

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer el listado de los 20 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub 18, de cara a la Copa Mundial de dicha categoría, que se celebrará del 5 al 14 de septiembre en Okinawa, Japón.

El evento de la World Baseball Softball Confederation (WBSC) contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos.

PUBLICIDAD

El equipo puertorriqueño es dirigido por Eddie González y tendrá como coach de banca a Edgar Pérez. Además, el cuerpo técnico incluye a Dennis Pérez, Jeffrey Domínguez, Josué Montañez y Elvin González.

“La confección del equipo se realizó priorizando en jugadores con versatilidad, los jugadores de posición que puedan jugar múltiples posiciones, en el caso de los lanzadores que nos puedan ayudar iniciando y relevando durante el torneo. Para un torneo de alto nivel como este se necesita maximizar las opciones de juego de los jugadores”, dijo el dirigente.

Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a Cuba, Italia, Corea del Sur, Sudáfrica y el anfitrión, Japón. En el grupo B estarán Australia, China, Alemania, Panamá, Taiwán y Estados Unidos. El primer encuentro de los boricuas será contra Corea del Sur el 5 de septiembre a las 1:30 a.m. (hora de Puerto Rico).

“Aunque tuvimos una gran tarea en la selección de jugadores debido a los permisos de varios jugadores tanto de las universidades como de sus agentes, tenemos un grupo de 20 jugadores que estoy seguro que se harán sentir en Japón y llevarán nuestra bandera al más alto nivel”, indicó el piloto nacional.

Será la segunda participación consecutiva de Puerto Rico en la Copa Mundial de Béisbol Sub 18. En 2023, la representación puertorriqueña obtuvo la quinta posición.

PUBLICIDAD

Equipo Nacional Sub 18 para la Copa Mundial de Béisbol:

Lanzadores

Keniel Miranda

Joniel Miranda

Richard De Jesús

Ethan De Jesús

Joniel Cuadrado

Yandiel Reyes

Pablo Figueroa

John González

Allem Borrero

Infielders

Emanuel Hernández

Kail Peña

Juan Carlos Pacheco

Sebastián Rolón

Javeth Carrión

Adniel Quiles

Outfielders

Ely Cruz

Diego Hornedo

Jason Sáez

Receptores

Enrico Carrión

Jorhan Castro

Staff

Eddie González - Dirigente

Dennis Pérez - Coach 3B

Jeffrey Domínguez - Coach 1B

Josué Montañez - Coach lanzadores

Edgar Pérez - Coach banca

Elvin González - Coach

Jozem Reyes - Bullpen catcher

Dr. José D. Quiles - Presidente

Efraín Williams - Delegado

Mario Ávila - Terapista

Héctor Nieves - Encargado propiedad