Pelota AA: Al sexto juego las series semifinales de la temporada 2025

La semifinal nacional de la Liga de Béisbol Superior Doble A entrará a su último fin de semana este viernes a las 8:00 p.m., cuando se jueguen los sextos partidos de ambas series semifinales.

Los Mulos de Juncos y los Leones de Patillas tienen la ventaja 3-2 y están a ley de una victoria para avanzar a la serie final por el campeonato de Puerto Rico, mientras que los Patrulleros de San Sebastián y los Peces Voladores de Salinas lucharán por extender las semifinales a un decisivo séptimo juego.

En la semifinal A, los Mulos recibirán a los Patrulleros en el Estadio Mariano ‘Niní’ Meaux de Juncos. El estelar zurdo Luis Cintrón subirá a la loma por los Mulos.

Cintrón ha sido pieza importante al ganar dos de los tres partidos de Juncos, ambos en casa ajena. Por los Patrulleros, abrirá Anthony Borrero, quien tiene récord de 1-1 en esta serie. La serie ha sido dominada por los equipos visitantes en sus cinco encuentros. Los Mulos buscan su primera clasificación a la serie final desde 2019.

En la semifinal B, los Leones visitarán a los Peces Voladores en el Estadio Manuel González de Salinas. El zurdo Ryan Muñoz abrirá por Patillas con marca perfecta de 2-0 en la serie, ambas victorias como local. Por Salinas lanzará el derecho Yadier Rolón, quien tiene 1-0. El estelar zurdo Edgar Morales, primer lanzador en la rotación de los Peces Voladores, no estará disponible para abrir este importante juego debido a una molestia en su codo izquierdo.

Los Leones están en busca de su primera serie final desde 2010. A diferencia de la serie A, la semifinal B ha sido dominada por los equipos locales, que se han llevado la victoria en los cinco partidos celebrados.

De ser necesarios, los juegos decisivos se celebrarán este sábado a las 8:00 de la noche en el Estadio Gaspar Cochran de Patillas (Serie B), y este domingo a las 6:00 de la tarde en el Estadio Juan José ‘Tití’ Beníquez de San Sebastián (Serie A).

Los boletos para todos los encuentros están disponibles a través de la plataforma EventosPR.com, y los juegos son transmitidos por WIPR y sus plataformas digitales.