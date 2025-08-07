Juegos Mundiales 2025: todo listo para la gran cita deportiva en Chengdu

La ciudad china de Chengdu se prepara para convertirse en el epicentro del deporte internacional con la inminente inauguración de los Juegos Mundiales 2025, programada para hoy, jueves, 7 de agosto.

Datos clave y cifras

Edición: 12.º de los Juegos Mundiales

Fechas: del 7 al 17 de agosto de 2025, en Chengdu, provincia de Sichuan, China.

Participación estimada: alrededor de 5,000 participantes (incluyendo atletas y oficiales) provenientes de 118 países, con 253 eventos en 34 deportes.

Deportes: 34 disciplinas principales, con cerca de 255 medallas en juego en varios niveles de competición.

Sedes: 27 recintos preparados (12 cubiertos y 15 al aire libre), distribuidos en ocho grupos, incluyendo dos villas para atletas.

Ceremonia de inauguración

Hoy, 7 de agosto de 2025, se celebrará la inauguración en el Tianfu International Convention Centre de Chengdu.

Formato y ubicación: en lugar de un estadio convencional, se eligió el área exterior del centro de convenciones Tianfu, permitiendo que espectadores se sitúen en espacios verdes o gradas abiertas, en línea con un enfoque más accesible y culturalmente integrador.

Duración del espectáculo: programa de una hora y media, con un enfocado artístico de 15 minutos que fusiona expresiones tradicionales y modernas.

que fusiona expresiones tradicionales y modernas. Componentes: desfile de atletas por país, izado de banderas, encendido del pebetero, y performances que reflejan la identidad cultural de Chengdu y la sostenibilidad urbana.

Programa deportivo

Cuenta con 34 deportes oficiales, compuestos por 60 disciplinas y un total de 253 o 254 eventos con medalla.

Se eliminan del programa deportes como bowling, esquí acuático y patinaje artístico. Sumo tampoco está presente.

Se incorporan por primera vez disciplinas como motonáutica, porrismo y para-deportes como el parajiu-jitsu y el parabuceo libre. Además, esports se presenta como deporte de exhibición en colaboración con la Global Esports Federation.

Atletas a seguir

Ella Gibson (Reino Unido): tiro con arco compuesto

Con solo 24 años, Gibson es una de las mejores arqueras del mundo. Ganó el oro en los Juegos Mundiales Birmingham 2022 y fue elegida, en julio de 2025, Atleta del Mes por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales. Llega a Chengdu como favorita absoluta y buscará defender su título ante rivales de peso como Sara López (Colombia).

Veddriq Leonardo (Indonesia): escalada deportiva (velocidad)

Récord mundial en velocidad (5.00 segundos en 2023), Leonardo es uno de los escaladores más rápidos del planeta. Ya fue oro en los Juegos Asiáticos y en varias Copas del Mundo, y todo apunta a que, en Chengdu, marcará otra actuación histórica en una disciplina muy visual y explosiva.

Grace Lau Mo-sheung (Hong Kong, China): Karate (kata)

Medallista olímpica en Tokio 2020 y bronce en los Juegos Mundiales 2022, Lau es una referencia mundial en kata femenino. Llega con gran motivación a Chengdu, compitiendo cerca de casa, y es una firme candidata al oro. Su precisión técnica y elegancia la convierten en una de las atletas más observadas.

Agata Sitko (Polonia): Powerlifting

Campeona mundial junior y senior, Sitko es una de las estrellas emergentes del powerlifting (levantamiento de potencia). A sus 21 años ya ha levantado más de 600 kg en total en categoría Raw (sin equipo especializado). En Chengdu, buscará su primer oro en los Juegos Mundiales y romper nuevos récords mundiales en sentadilla o peso muerto.

Ejemplos destacados por deporte

Escalada velocidad: solo formato Speed-2, Speed‑4 y relevo; 72 atletas de 12 países competirán. Sede en Tianfu Park.

Racquetball: 32 participantes (16 hombres y 16 mujeres) de 16 países en el Chengdu High-Tech Zone Sports Center, del 13 al 17 de agosto.

Muaythai: 48 atletas (31 países), seis categorías de peso (tres por género), del 8 al 10 de agosto en el Sichuan Provincial Gymnasium.

Wakeboarding: 94 competidores de 33 naciones, seis eventos (skate, cable, estilo libre) en Sancha Lake del 7 al 17 de agosto.

Tug of War (tira y afloja): tres eventos (masculino, femenino, mixto) en el Dong’an Lake Sports Park, del 7 al 17 de agosto.

Duatlón (World Triathlon): eventos individuales y relevos mixtos del 14 al 17 agosto en Xinglong Lake Hubin Arena.

Legado, cultura y promoción

Desde noviembre de 2024, se han desarrollado programas comunitarios: deportes como discovolador, lucha de soga y wushu introducidos en 600 comunidades, con más de 120,000 personas involucradas.

Se organizaron ferias mensuales temáticas durante el Año Nuevo chino 2024, con exhibiciones públicas de muaythai, sambo, wushu, salto de cuerda y tug‑of‑war. Más de 150,000 personas participaron en estos eventos en Chengdu.

En la villa de atletas, se presentaron más de 20 innovaciones tecnológicas desarrolladas localmente como parte de la promoción previa a los Juegos Mundiales.

Las mascotas oficiales son Shu Bao (un panda) y Jin Zai (mono de nariz dorada), representando la identidad cultural local y la tradición de “Journey to the West”.

Los Juegos Mundiales Chengdu 2025 buscan redefinir los eventos internacionales con una visión más inclusiva, cultural y sostenible, incorporando tanto infraestructura urbana existente como un formato de apertura innovador.