Jen Pawol hará historia como la primera mujer en arbitrar un juego de temporada regular de MLB

Jen Pawol hará historia este fin de semana al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de temporada regular de las Grandes Ligas, cuando forme parte del equipo arbitral en la serie entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves, en Atlanta.

Pawol trabajará los tres juegos de la serie, incluidos ambos compromisos de la doble jornada del sábado. El domingo, será la encargada del plato en el juego final, un hito sin precedentes en la MLB. La doble cartelera requirió la inclusión de un quinto árbitro en la serie, ya que los jueces de home en una doble jornada suelen descansar el otro partido.

“Este logro histórico en el béisbol es reflejo del trabajo duro, la dedicación y el amor por el juego que Jen ha demostrado”, afirmó el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. “Se ha ganado esta oportunidad, y estamos orgullosos del ejemplo que representa, especialmente para todas las mujeres y niñas que aspiran a ocupar roles dentro del terreno de juego. En nombre de las Grandes Ligas, felicito a Jen y a su familia por este importante hito”.

Pawol comenzó su carrera como árbitra profesional en 2016, en la liga Rookie. Desde entonces, ha ascendido de forma constante hasta alcanzar el nivel Triple-A en 2023, donde se convirtió en la primera mujer en llegar a esa categoría en 34 años. Ese mismo año, fue árbitra principal en el campeonato de Triple-A. En 2024, Pawol rompió otra barrera al participar en un juego de entrenamiento primaveral, algo que no ocurría desde 2007. En 2025, volvió a trabajar en la primavera y se desempeñó como jefa de cuadrilla en Triple-A.

“La Asociación de Árbitros de Grandes Ligas felicita a Jen Pawol por su histórico debut en las Mayores”, señaló el sindicato en un comunicado. “Este momento representa más que un logro personal; es un avance crucial para nuestra profesión y para el papel de las mujeres en el deporte. Su perseverancia y talento son un ejemplo, y esperamos que más mujeres sigan sus pasos”.

Antes de dedicarse al arbitraje, Pawol fue receptora en el equipo de sóftbol de la Universidad de Hofstra y jugó durante una década a nivel élite en la Amateur Softball Association. Entre 2013 y 2015, ofició juegos de sóftbol universitario, incluida la Big Ten Conference.

“Para mí, personalmente, esto es algo que amo hacer”, dijo Pawol en 2016. “Siento pasión por este trabajo, y forma parte de quien soy”.

Ese mismo año, Pawol asistió a la Academia de Árbitros de Ligas Menores en Vero Beach, Florida, y recibió su primer nombramiento en la Liga de la Costa del Golfo (actual Liga del Complejo de Florida). En ese momento, era apenas la séptima mujer árbitro en la historia de las ligas menores.