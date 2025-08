Danilo Gallinari no estará disponible para los Vaqueros de Bayamón en primer juego de la final BSN

El refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Danilo Gallinari, no estará disponible para el primer partido de la serie final ante los Leones de Ponce.

Lee también: Vaqueros vs. Leones: El camino de ambos equipos para llegar a la final del BSN

PUBLICIDAD

Según indicó la gerencia de los Vaqueros a través de las redes sociales, el italiano no podrá participar del partido del domingo, debido a la situación que sufrió su esposa el pasado jueves.

“Les informamos que Danilo Gallinari no estará presente en el partido de esta noche debido a la situación que enfrentó su esposa. Le enviamos nuestra solidaridad y esperamos contar con él para el próximo partido”, lee la comunicación de los Vaqueros de Bayamón.

El pasado jueves se reportó que Eleonora Boi, esposa del refuerzo italiano fue atacada por un animal marino mientras disfrutaba de un día de playa en la zona de Isla Verde en Carolina. Hasta el momento, no se ha confirmado que la mordida sea la de un tiburón y se espera por los análisis del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

A través de las redes sociales, Boi, describió la situación como “el peor día de su vida”. La periodista deportivo también se encuentra embarazada.

“Fue el peor día de mi vida. Quizás mi abuela Nella tenía razón cuando dijo: “En el mar, traidores”. Nunca pensé que me atacaría un tiburón, y estaba cerca de la orilla, en una playa abarrotada. Por suerte, mi bebé y yo estamos bien. Me llevaron de urgencia al rescate y la cirugía para curar mi pobre pierna magullada salió bien. Ahora solo tengo que recuperarme del susto y tratar de perdonar a la gran amiga que me traicionó. Tiburón pronto tendrá noticias de mis abogados", escribió en Instagram.

PUBLICIDAD

Primer juego de la serie final del BSN

Tras dos series de semifinales que lograron impresionantes números en los récords de audiencia en la televisión local, dos de los equipos con mayor historia, campeonatos y las fanaticadas más fieles prometen una gran batalla. Los Leones de Ponce se enfrentarán esta noche a los Vaqueros de Bayamón.

¿Cuándo son los juegos de la final del BSN?

Todos los partidos serán a las 8:00pm y transmitidos por YouTube del BSN, Telemundo o Punto 2.

Juego 1: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: domingo, 3 de agosto

Juego 2: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: martes, 5 de agosto

Juego 3: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: jueves, 7 de agosto

Juego 4: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: domingo, 10 de agosto

Juego 5: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: martes, 12 de agosto*

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: jueves, 14 de agosto*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: sábado, 16 de agosto*

*De ser necesario