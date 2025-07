VIDEOS: Bad Bunny se goza el triunfo de los Cangrejeros sobre Vaqueros

El exponente urbano Bad Bunny se tomó un pequeño descanso de su residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot y acudió al sexto partido entre los Vaqueros de Bayamón y sus Cangrejeros de Santurce.

Durante el partido, el artista puertorriqueño fue visto en varias ocasiones celebrando las jugadas realizadas por los Cangrejeros de Santurce, equipo del cual es coapoderado desde el año 2021, junto con su manejador Noah Assad.

En esta ocasión, Bad Bunny visitó una camiseta de los Cangrejeros, en apoyo al equipo que anoche venció a los Vaqueros de Bayamón para obligar un séptimo juego que se llevará a cabo el miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Este partido definirá al equipo que irá a la final del BSN.

Los Cangrejeros de Santurce defendieron su casa y vencieron a los Vaqueros de Bayamón con marcador de 91-70 en el sexto juego de la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De esta manera, los Cangrejeros empatan la serie 3-3 y se tendrá que jugar un séptimo partido que se llevará a cabo el miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

En el partido, Kenneth Farried se lució por los Cangrejeros con 21 puntos y 9 rebotes, Ángel Rodriguez con 10 puntos 7 rebotes y 11 asistencias. Por Bayamón, Danilo Gallinari aportó 17.

En el duelo colectivo, Santurce fue notablemente superior en tiros de campo con un 50% de efectividad (38/76) frente al 36% de Bayamón (24/65). También dominaron en asistencias (29 a 17), bloqueos (6 a 1) y puntos en la pintura (52 a 30). Aunque los Vaqueros tiraron mejor desde la línea de libres (72% vs 56%), no fue suficiente para contrarrestar el pobre desempeño en triples (21% vs 26%) y la falta de apoyo del banco (20 puntos vs 32).

¿Cuándo son los juegos de la semifinal?

Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce

Juego 1: Cangrejeros de Santurce 71 vs. Vaqueros de Bayamón 95: 18 de julio (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros de Bayamón 88 vs. Cangrejeros de Santurce 89: 20 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Cangrejeros de Santurce 74 vs. Vaqueros de Bayamón 86: 22 de julio (BAY 2-1)

Juego 4: Vaqueros de Bayamón 73 vs. Cangrejeros de Santurce 75: 24 de julio (Empate 2-2)

Juego 5: Cangrejeros de Santurce 85 vs. Vaqueros de Bayamón 88: 26 de julio (BAY 3-2)

Juego 6: Vaqueros de Bayamón 70 vs. Cangrejeros de Santurce 91: 28 de julio (EMPATE 3-3)

Juego 7: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 30 de julio

Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 99 vs. Indios de Mayagüez 85: 19 de julio. (PON 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez 85 vs. Leones de Ponce 78: 21 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce 78 vs. Indios de Mayagüez 64: 23 de julio (PON 2-1)

Juego 4: Indios de Mayagüez 88 vs. Leones de Ponce 91: 25 de julio (PON 3-1)

Juego 5: Leones de Ponce 79 vs. Indios de Mayagüez 85: 27 de julio (PON 3-2)

Juego 6: Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce: 29 de julio*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 31 de julio*

*De ser necesario