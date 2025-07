Indios y Capitanes a séptimo juego por el pase a la semifinal del BSN

Los Indios de Mayagüez vencieronvencer 87-80 a los Capitanes de Arecibo en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, y habrá un séptimo juego para decidir quién irá a la semifinal de la conferencia .

Sam Waardenburg lideró el triunfo con una actuación dominante de 24 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias, mientras que George Hamilton coqueteó con un triple-doble al aportar 16 tantos, 8 rebotes y 10 asistencias. Por los Capitanes, Alfonso Plummer fue el mejor con 21 puntos y 2 asistencias, y Jamil Wilson sumó 16 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en causa perdida.

En el aspecto colectivo, Mayagüez dominó los rebotes 44-30, lo que fue clave para controlar el ritmo del partido. A pesar de que Arecibo tuvo mejor porcentaje de campo (48% vs 44%), los Indios aprovecharon su superioridad física para generar 17 puntos en segundas oportunidades y forzar 12 robos de balón. Ambos equipos estuvieron parejos en asistencias (ARE 22 – MAY 20), pero Arecibo cometió más faltas personales (20 vs 14).

El resto de las series ya terminaron

Vaqueros de Bayamón vs. Gigantes de Carolina/Canóvanas

Juego 1: Gigantes 75 vs. Vaqueros 83: 3 de julio (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros 83 vs. Gigantes 77: 5 de julio (BAY 2-0)

Juego 3: Gigantes 75 vs. Vaqueros 88: 7 de julio (BAY 3-0)

Juego 4: Vaqueros 97 vs. Gigantes 64: 9 de julio (BAY GANA 4-0)

Cangrejeros de Santurce vs. Criollos de Caguas

Juego 1: Criollos de Caguas 79 vs. Cangrejeros de Santurce 89: 4 de julio (SAN 1-0)

Juego 2: Cangrejeros de Santurce 83 vs. Criollos de Caguas 92: 6 de julio (Empate 1-1)

Juego 3: Criollos de Caguas 97 vs. Cangrejeros de Santurce 98: 8 de julio (Punto 2) (SAN 2-1)

Juego 4: Cangrejeros de Santurce 101 vs. Criollos de Caguas 86: 10 de julio (SAN 3-1)

Juego 5: Criollos de Caguas 87 vs. Cangrejeros de Santurce 93: 12 de julio: (SANTURCE GANA 4-1)

Juego 6: Cangrejeros de Santurce vs. Criollos de Caguas: 14 de julio: De ser necesario

Juego 7: Criollos de Caguas vs. Cangrejeros de Santurce: 16 de julio: De ser necesario

Conferencia B

Indios de Mayagüez vs. Capitanes de Arecibo

Juego 1: Capitanes de Arecibo 78 vs. Indios de Mayagüez 85: 4 de julio. (MAY 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez 93 vs. Capitanes de Arecibo 97: 6 de julio (Empate 1-1)

Juego 3: Capitanes de Arecibo 84 vs. Indios de Mayagüez 85: 8 de julio (MAY 2-1)

Juego 4: Indios de Mayagüez 78 vs. Capitanes de Arecibo 94: 10 de julio (Punto 2) (EMPATE 2-2)

Juego 5: Capitanes de Arecibo 90 vs. Indios de Mayagüez 71: 12 de julio: (ARE 3-2)

Juego 6: Indios de Mayagüez 87 vs. Capitanes de Arecibo 80: 14 de julio: (EMPATE 3-3)

Juego 7: Capitanes de Arecibo vs. Indios de Mayagüez: 16 de julio:

Piratas de Quebradillas vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 68 vs. Piratas de Quebradillas 79: 3 de julio (QUE 1-0)

Juego 2: Piratas de Quebradillas 75 vs. Leones de Ponce 81: 5 de julio (Telemundo) (Empate 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce 96 vs. Piratas de Quebradillas 108: 7 de julio (Punto 2) (QUE 2-1)

Juego 4: Piratas de Quebradillas 85 vs. Leones de Ponce 91: 9 de julio de 2025 (EMPATE 2-2)

Juego 5: Leones de Ponce 117 vs. Piratas de Quebradillas 90: 11 de julio: (PON 3-2)

Juego 6: Piratas de Quebradillas 80 vs. Leones de Ponce 86: 13 de julio: (PONCE GANA 4-2)