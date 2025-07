Hamzah Sheeraz noquea a Edgar Berlanga

El invicto británico Hamzah Sheeraz noqueó este sábado al boricua Edgar Berlanga en el quinto asalto, en lo que fue la primera derrota por la vía rápida en la carrera del peleador de raíces puertorriqueñas. La contundente victoria de Sheeraz lo convierte en el retador al título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate, parte de la cartelera The Ring Magazine 3 celebrada en el estadio Louis Armstrong en Nueva York, fue definido por la precisión y agresividad del británico, quien derribó a Berlanga dos veces en el cuarto asalto y nuevamente en el quinto, obligando al árbitro a detener la pelea a los 17 segundos del round.

“No muchos entrenadores me hubieran creído cuando dije que podía cazarlo. Andy Lee sí lo hizo, y aquí están los resultados”, declaró Sheeraz tras su impresionante triunfo.

La derrota marca un momento crítico para Berlanga (23-2, 18 KO), quien había resistido todos sus combates anteriores, incluso frente a rivales de calibre como Canelo Álvarez, con quien logró completar todos los asaltos.

¿Se avecina una mega pelea con Canelo?

Con este triunfo, Sheeraz (22-0-1, 18 KO) no solo mejora su récord invicto, sino que se posiciona como una de las figuras emergentes en la división de las 168 libras. El promotor Turki Alalshikh ya adelantó que Sheeraz podría enfrentar a Canelo Álvarez en 2026, dependiendo del resultado del esperado combate entre Canelo y Terence Crawford.

“Si me dan la oportunidad, no voy a pelear a puntos. Me paro en el centro del ring y que gane el primero que conecte”, advirtió Sheeraz sobre una posible pelea con Canelo.

Más temprano en la misma cartelera, el boxeador puertorriqueño Subriel Matías recuperó su lugar en la cima del boxeo mundial al derrotar al dominicano Alberto Puello por decisión mayoritaria.

Con tarjetas de 114-114, 115-113 y 115-113, Matías se coronó campeón del mundo por segunda ocasión, esta vez conquistando el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Fue la primera victoria por decisión en su carrera profesional, luego de 23 triunfos, 22 de ellos por nocaut.