Vaqueros barren a los Gigantes y pasan a la semifinal del BSN

Los Vaqueros de Bayamón, dirigidos por Christian Dalmau, sellaron su clasificación a la semifinal del Baloncesto Superior Nacional (BSN) 2025 tras imponerse anoche por cuarta ocasión consecutiva a los Gigantes de Carolina/Canóvanas.

Lee también: Así va la postemporada del BSN

PUBLICIDAD

Los Vaqueros barrieron la serie 4-0.

El triunfo, logrado en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, los convierte en el primer equipo en asegurar su lugar en la próxima fase del torneo.

En lo que fue el cuarto y último encuentro de la serie, Bayamón estableció el ritmo desde el arranque, llevándose el primer parcial 25-21.

En el segundo parcial, elevaron su intensidad defensiva y aprovecharon cada posesión ofensiva para dominar ampliamente a los locales 33-6, cerrando la mitad inicial con ventaja de 54-31.

Su ejecución colectiva marcó la diferencia desde temprano en el encuentro.Para el inicio de la segunda mitad, los Vaqueros mantuvieron el control del juego con un marcador de 71-50, ampliando la distancia y reafirmando su dominio en ambos lados de la cancha.

PUBLICIDAD

Finalmente, se mantuvieron arriba sin dificultad en los últimos diez minutos del partido, cerrando con una sólida victoria 97-64.Con un gran trabajo en conjunto y varias actuaciones destacadas, los mejores jugadores por Bayamón fueron:

• JaVale McGee: 17 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias

• Danilo Gallinari: 16 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 1 robo

• Stephen Thompson Jr.: 16 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 robo

• Chris Duarte: 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 1 robo

Los Vaqueros deben esperar por la conclusión de la serie entre los Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce.

Ponce empata la serie 2-2

Los Leones de Ponce defendieron exitosamente su casa en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens al vencer 91-85 a los Piratas de Quebradillas. El conjunto ponceño logró remontar una desventaja inicial y dominó los últimos dos periodos para sellar el triunfo.

Michael Devoe fue la figura más destacada del encuentro con 23 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, para una eficiencia de 29. También se destacaron Jezreel De Jesús con 16 puntos y Aleem Ford con 12 tantos y 3 asistencias. Por Quebradillas, Grant Basile lideró con 18 puntos y 6 rebotes, mientras que Wilo Cruz y Carlos Emory sumaron 13 y 7 unidades, respectivamente.

En el apartado colectivo, ambos equipos tuvieron porcentajes similares de tiro de campo (PON 44% vs QUE 45%), pero los Leones fueron más certeros desde el perímetro con un 42% en triples contra apenas un 30% de los Piratas. Ponce también dominó en asistencias (24 vs 16), robos (5 vs 1) y puntos tras pérdidas (10 vs 6), mientras que Quebradillas se impuso en bloqueos (5 vs 3) y puntos en la pintura (36 vs 32).