Multas y advertencias a los Gigantes de Carolina tras trifulca luego de partido contra Vaqueros

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) implementó varias sanciones tras la trifulca entre fanáticos ocurrida el pasado sábado tras el partido entre los Vaqueros de Bayamón y Gigantes de Carolina en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Según una comunicación enviada por la liga, los Gigantes de Carolina, deben mostrar causa por la cual no se les debe imponer las siguientes multas:

$2,500 por la conducta desplegada por los fanáticos luego de concluido el partido el pasado sábado, 5 de julio.

$2,000 por haber violentado la directriz dada en el memorando de la liga del pasado 1 de julio ordenando que se debía amarrar las sillas plegadizas que se encuentran en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

$2,000 por haber violentado el Artículo 9.6 (2) de las Reglas de Torneo 2025 desafiando la clara orden del delegado técnico en cuando a la conducta del animador de la franquicia. Ya la franquicia de Carolina/Canóvanas había sido amonestada anteriormente por situaciones relacionadas a sus animadores.

Además, se indicó que el equipo será amonestado por permitir que personal no autorizado entrara al área del tabloncillo en violación al Artículo 5.8 de las Reglas de Torneo 2025.

Por otro lado, la liga ordenó a la franquicia de Carolina a identificar el fanático y/o los fanáticos envueltos en actos de violencia y se les suspenda por el resto de esta temporada y la totalidad de la próxima.

“La franquicia de los Gigantes de la C deberá informar al BSN en el término de 24 horas las medidas que tomará para dar estricto cumplimiento a estas determinaciones y someterá los datos de los fanáticos identificados. Quedará a discreción del Director de Torneo aceptar las medidas tomadas o imponer medidas adicionales para asegurar que aquellos involucrados no vuelvan a estar presente en los juegos de local de los Gigantes de la C o en cualquier otro juego del BSN por lo que queda de temporada y la totalidad de la próxima”, lee la comunicación.

Los Gigantes de Carolina fueron advertidos que de ocurrir algún incidente similar se identifique a la o las personas involucradas y junto a la policia municipal de Canóvanas se impartan instrucciones para remover a las mismas del Coliseo y de así proceder, consultar con fiscalía local para la posible radicación de cargos.

Se apercibe a la franquicia de los Gigantes de la C que de surgir otro evento similar en su coliseo, se exponen al cierre del mismo y que sus juegos de local se muevan a otra localidad. Así como a cualquier otra penalidad que se estime prudente imponer”, añade.

La liga también ordenó a la franquicia a reforzar la seguridad en el recinto para los próximos partidos.