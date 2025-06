Victorias para Mets y Osos en el cierre de temporada del BSN

Los Mets de Guaynabo vencieron a los Cangrejeros de Santurce el viernes en el partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente, rumbo a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Mets de Guaynabo se impusieron como visitantes 102-97 ante los Cangrejeros de Santurce.

Brandon Boyd fue la figura del encuentro con una brillante actuación de 31 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias para Guaynabo.

También destacaron Ryan Pearson con 19 tantos y 8 rebotes, y Theo Pinson Jr. con 17 puntos. Por los Cangrejeros, John Jenkins III lideró la ofensiva con 23 puntos, seguido de Walter Hodge Jr. con 21 y Kenneth Faired con un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes.

En cuanto a las estadísticas colectivas, Santurce fue más eficiente en tiros de campo (51% vs. 46%) y lideró en rebotes (41-34) y asistencias (32-20). Sin embargo, los Mets dominaron desde la línea del tiro libre (89% vs. 66%), forzaron más robos (11-8) y capitalizaron mejor los errores rivales con 25 puntos tras pérdidas frente a solo 16 de los locales. Además, los suplentes de Guaynabo aportaron 31 puntos, superando los 20 de la banca santurcina.

Victoria para los Osos

Los Osos de Manatí defendieron con éxito su casa al vencer 101-94 a los Criollos de Caguas en el Coliseo Juan Aubín Cruz, en un encuentro correspondiente a la jornada del viernes 27 de junio del BSN 2025.

Logan Johnson fue el motor ofensivo de los Osos con 18 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes, bien secundado por Ja Kair Sánchez con 15 puntos y Felix Rivera Vega con 11 unidades en menos de 11 minutos de acción.

Por los Criollos, Anthony Morales brilló con un doble-doble de 16 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, mientras que Owen Pérez aportó 11 tantos saliendo desde el banco.

En las estadísticas colectivas, Manatí fue más preciso en tiros de campo (54% vs. 45%) y dominó en bloqueos (4-1), puntos en la pintura (60-40) y puntos tras segundas oportunidades (12-10). Aunque Caguas superó en rebotes (42-36), asistencias (24-21) y robos (10-6), no pudo capitalizar su ventaja en triples (42% vs. 31%) ni en la producción de su banca, que anotó 45 puntos frente a los 32 de los locales.

Con información del bsnpr.com