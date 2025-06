Leones de Ponce derrotan a los Vaqueros de Bayamón en tiempo extra

Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón

Los Leones de Ponce vencieron en tiempo extra a los Vaqueros de Bayamón en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, en un partido donde tuvieron que remontar para sorprender al equipo que tiene el mejor récord de esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Lee también: Gigantes de Carolina acaban con los Cangrejeros y obtienen su cuarto triunfo en línea

PUBLICIDAD

El partido finalizó con un marcador de 105-96 a favor de Ponce.

Jezreel De Jesús fue la figura principal de los Leones, liderando con 32 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Matt Mooney aportó en múltiples áreas con 15 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, mientras que Jared Ruiz sumó 11 unidades saliendo desde la banca. Por los Vaqueros, Stephen Thompson Jr. tuvo una gran actuación con 31 puntos, seguido por Jordan Cintrón, quien logró un doble-doble con 11 puntos y 11 rebotes.

En el plano colectivo, Bayamón lanzó ligeramente mejor de campo (49 % vs. 47 %) y dominó en puntos en la pintura (42-38). Sin embargo, Ponce fue letal desde la línea de tiros libres, acertando 29 de 31 intentos (93 %) frente a un 65 % de Bayamón. También se impusieron en asistencias (19-13) y triples (12 vs. 9), capitalizando sus oportunidades con mayor eficiencia.

Capitanes de Arecibo vs. Atléticos de San Germán

Los Capitanes de Arecibo defendieron exitosamente su casa al vencer 93-86 a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina. Arecibo logró sobreponerse a un inicio parejo y selló la victoria con un sólido tercer cuarto de 26 puntos que marcó la diferencia.

En un esfuerzo colectivo, los Capitanes contaron con cuatro jugadores en doble-doble. Víctor Liz y Brandon Knight lideraron con 20 puntos cada uno, siendo clave la eficiencia de Knight con 4 asistencias. Emmy Andújar fue determinante desde la banca con 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias en apenas 18 minutos. Por los Atléticos, Gabe York fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, mientras que Sam Mennenga aportó un doble-doble de 9 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

PUBLICIDAD

Colectivamente, Arecibo lanzó mejor de campo (49 % vs. 43 %) y fue más preciso desde el triple (37 % vs. 27 %). San Germán dominó los tiros libres (82 % vs. 66 %) y superó en asistencias (26-23), pero los Capitanes aprovecharon mejor las pérdidas con 14 robos frente a 8. Ambos equipos estuvieron parejos en rebotes (37-36), pero Arecibo capitalizó con 38 puntos en la pintura y 34 desde la banca.

Mets de Guaynabo vs. Piratas de Quebradillas

En un verdadero duelo de ofensivas, los Mets de Guaynabo defendieron su casa y superaron por la mínima a los Piratas de Quebradillas, 115-113, en el Coliseo Mario “Quijote” Morales. A pesar de un embate final de los visitantes con 36 puntos en el último cuarto, Guaynabo resistió y aseguró la victoria en los instantes finales.

El trío de Ysmael Romero (28 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias), Theo Pinson Jr. (25 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias) y Jaysean Paige (22 puntos, 6 rebotes) lideró la ofensiva de los Mets, combinándose para 75 puntos. Por los Piratas, Phillip Wheeler brilló con 32 puntos y 9 rebotes, acompañado por Gian Clavell (22 puntos) y Emmanuel Mudiay (18 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias) en un esfuerzo que casi logra la remontada.

Aunque Quebradillas lanzó mejor de campo (55 % vs. 50 %) y fue más eficiente en tiros de dos (67 % vs. 56 %) y libres (87 % vs. 84 %), los Mets dominaron en rebotes (39-37), asistencias (27-23) y robos (10-7). Ambos equipos igualaron en puntos de segunda oportunidad (17) y faltas cometidas (16), pero Guaynabo aprovechó mejor los momentos clave del partido para llevarse la victoria.