¿Quién gana las finales de la NBA? Los expertos revelan a su favorito

Luego de tres electrizantes juegos entre Oklahoma City e Indiana, en los que los Pacers lograron una ventaja de 2-1, la expectativa del resto de la serie se ha ido a los cielos, poniendo a los aficionados a especular sobre cuál será el equipo vencedor y las claves que lo harán llevarse el Larry O’Brien a casa.

Sobre este tema y otros datos destacados de las Finales de la NBA, Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con los expertos de ESPN, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Fernando Tirado y Miguel Ángel Briseño, quienes compartieron su visión de esta gran contienda en la que los Pacers y los Thunders buscan su primera corona para entregar un campeón inédito.

¿Qué tan importante es el factor de la experiencia para la definición del título?

Fabricio Oberto— Estos dos equipos no tienen jugadores de verdadera experiencia, por lo que son de estrategia y lo que planteen, la corrección, la acción y la reacción, es lo que hará la diferencia. El momento de tensión ya lo pasaron en el juego, uno los de Oklahoma y en el dos los Pacers. Creo que el tema que deben solucionar es la presión; cuando me tocó no se puede ni entrar en calor, tanta prensa que tiene que correr.

¿Si Oklahoma gana el título puede ser considerado entre los mejores equipos de una temporada?

Fernando Tirado— Ganar 68 partidos no es cualquier cosa, incluso pudo haber ganado un par más, pero recordar su rotación de banca en los últimos juegos, pueden hacer una campaña histórica. Hace mucho que un equipo que te condicionara defensivamente como este equipo, hace mucho que no se veía y la pregunta es que tanto es que no dispara Haliburton y que tanto es que lo condicionan.

¿Qué puede hacer la NBA para captar la atención de los aficionados en esta final?

Miguel Ángel Briseño— Es un tema que nos toca a todos, al comisionado, la liga ESPN y todo mundo. El año pasado parecía más fácil cubrir unas finales con más figuras, pero nunca es fácil, el mensaje es hacerlo siempre igual sin importar el nombre de los equipos.

¿Tyrese Haliburton ya está a la altura de las grandes estrellas?

Ernesto Jerez— No estamos dimensionando mucho el concepto de ‘estrella’, ¿Qué es una superestrella?, si es por lo que hemos visto en estos Play Off, Haliburton es una estrella. Creo que nos enganchamos mucho en estos temas, pero él es un gran jugador, podemos bajarle un poco a las etiquetas.

¿Quién Gana las finales de la NBA?

Jerez— Yo creo que gana el Thunder, me mantengo, cada equipo gana en su casa y en Oklahoma City gana el Thunder.

Briseño— Indiana en seis, dividen en Indiana, ganan el juego cinco en Oklahoma, los Pacers y lo cierran en casa.

Oberto— Yo también pienso que el Thunder va a ganar la serie.

Tirado— Voy con el Thunder en seis.