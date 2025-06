DeMarcus Cousins y fanáticos de los Vaqueros de Bayamón suspendidos por el resto de la temporada

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) suspendió por el resto de la temporada al centro de los Mets de Guaynabo, DeMarcus Cousins, por la trifulca que provocó en el partido del lunes ante los Vaqueros de Bayamón.

VIDEO: DeMarcus Cousins protagoniza pelea en juego contra los Vaqueros de Bayamón

La liga determinó suspender al exjugador de la NBA e imponerle una multa de $4,250 por concepto de una falta descalificatoria, una falta técnica y actos que incitan a la violencia o provocación. Del mismo modo, el jugador deberá mostrar causa por la cual no se le deba imponer otra multa de $5,750.

Por otro lado, la liga también ordenó a los Vaqueros de Bayamón la suspensión por el resto de la temporada del fanático que realizó gestos inapropiados e incitó violencia al resto de la fanaticada que lanzó líquido y otros objetos al jugador.

“Se les ordena ademas identificar por nombre y apellido a estas personas y prohibirle su entrada a los juegos locales que restan en la temporada. Esta orden aplicará a fanáticos adicionales que se identifiquen como involucrados en el altercado luego de concluida la investigación”, lee la comunicación de la liga.

Igualmente, el BSN ordenó al equipo bayamonés que por el resto de la temporada deben tener seguridad en el pasillo donde ocurrió en incidente y en el área del tabloncillo.

“El acceso y la presencia de fanáticos en el área del tabloncillo no es un derecho y dicha presencia es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Tener acceso al mismo no da derecho a insultar, provocar o agredir verbalmente. Por esto, se le solicita a los Vaqueros de Bayamón someter un plan correctivo de comunicación a las personas que ocupan estos asientos para asegurarse el cumplimiento de la orden y posibles consecuencias a estos actos”, añade la comunicación.

Igualmente, el BSN advirtió a los Vaqueros de Bayamón que en caso de que ocurra otro evento similar, donde un fanático agreda verbal o físicamente a un miembro de la liga se exponen al cierre del Coliseo Rubén Rodríguez y que los partidos como locales se tengan que jugar en otra cancha.

“Los Vaqueros de Bayamón deberán mostrar causa por la cual no se les debe imponer una multa de $7,500 por la conducta desplegada por sus fanáticos durante el incidente, que no solo llevaron a cabo gestos de provocación, si no que entraron de manera provocativa al tabloncillo de juego y, posteriormente, lanzaron vasos con líquidos y otros objetos hacia un miembro del BSN”, finaliza la comunicación.

En la noche del lunes, en el partido de los Vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo, el centro De Marcus Cousins protagonizó una pelea con un fanático que se encontraba en la primera fila. Al ser expulsado del partido, fanáticos le lanzaron líquidos y objetos al centro de los Mets.