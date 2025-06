MVP firma al invicto olímpico puertorriqueño Yankiel Rivera

Most Valuable Promotions

Perfecto, aquí tienes la historia editorial corregida con la puntuación fuera de las comillas, conforme a las normas del español:

Most Valuable Promotions (MVP) anunció la firma del invicto olímpico Yankiel “El Doctorcito” Rivera (7-0, 3 KOs), quien debutará oficialmente bajo la promotora en verano de 2025.

PUBLICIDAD

Rivera, de 27 años, es actualmente el contendiente #1 del ranking de la WBA, además de ocupar posiciones destacadas en la WBC (#5) y la WBO (#7) dentro de la división de peso mosca (112 lbs). Natural de Toa Alta y criado en Bayamón, el boricua ostenta una hoja impecable como profesional, así como una destacada trayectoria amateur que lo llevó a ser el único representante del boxeo puertorriqueño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Creo que todo pasa por una razón. Y estoy convencido de que MVP es la compañía que me llevará al próximo nivel”, expresó Rivera tras el anuncio. “Esta firma me da motivación extra para mi próxima pelea. Nadie me detiene. Gracias a MVP, a mi manejador Peter Kahn y a Jake Paul por esta gran oportunidad”.

Desde su debut profesional en 2022, Rivera ha capturado títulos como el WBA Continental, WBC Silver y WBO Intercontinental en las 112 libras, consolidándose como una figura en ascenso dentro del boxeo internacional. En su última pelea, en diciembre de 2024, defendió sus cinturones con un contundente nocaut técnico en el cuarto asalto ante Ángel González.

Para Amanda Serrano, campeona mundial indiscutida y una de las caras de MVP, la llegada de Rivera representa un paso natural para seguir fortaleciendo la presencia boricua en la élite del boxeo. “Me llena de orgullo ver a Yankiel unirse a MVP. Fue nuestro único olímpico en Tokio y brilló en la misma cartelera en la que hice historia ante Erika Cruz. Este es solo el comienzo de una nueva etapa para el legado boricua”.

El cofundador de MVP, Jake Paul, también celebró la incorporación del joven talento. “Yankiel Rivera es una de las estrellas en ascenso más emocionantes del boxeo actual. Nos sentimos honrados de sumar su nombre a nuestra familia. Puerto Rico es el corazón de nuestra promotora, y estamos comprometidos con elevar el futuro del boxeo en la isla”.

PUBLICIDAD

Rivera ahora se une a un impresionante plantel de talentos bajo la firma MVP, entre ellos la propia Amanda Serrano, Jan Paul Rivera, Krystal Rosado, Alexis Chaparro, y figuras internacionales como Alycia Baumgardner, Dina Thorslund, Savannah Marshall, y Chantelle Cameron.

El debut de Yankiel Rivera con MVP está programado para el verano de 2025, en un evento que promete marcar el inicio de una nueva etapa en su prometedora carrera hacia el campeonato mundial.

.)?