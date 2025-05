Pacers dan el palo contra los Knicks en tiempo extra

Los Pacers de Indiana tuvieron que sudar el uniforme para vencer a los Knicks de Nueva York en tiempo extra durante el primer partido de la final de conferencia del Este en la NBA.

Indiana se llevó el primer juego de la serie tras vencer a Nueva York con marcador de 138-135 en tiempo extra. Múltiples triples de Aaron Nesmith pusieron a los Pacers en juego, ante un déficit de 14 puntos que mantenían en el cuarto parcial.

Nesmith finalizó el partido con 30 puntos, mientras que Tyrese Haliburton anotó 31 en la victoria para los Pacers. Por los Knicks, Jalen Brunson anotó 43 puntos y Karl-Anthony Towns aportó 35 puntos.

Este es el primer juego de la serie final del Este, a la cual los Knicks no calificaban hace más de 20 años. En esta ocasión, buscan romper con la racha de ausencias en la final, pero deben vencer a su rival, los Indiana Pacers, que históricamente han tenido grandes batallas en la postemporada de la NBA.

Con la serie 1-0 a favor de Indiana, el próximo partido será el viernes a las 8 p. m. (hora de Puerto Rico).

Calendario de Partidos

(3) New York Knicks vs. (4) Indiana Pacers

• Juego 1: Pacers 138, Knicks 135 (Tiempo Extra) • Juego 2: Pacers vs. Knicks (Viernes 23 de mayo, 8 p. m. ET, TNT) • Juego 3: Knicks vs. Pacers (Domingo 25 de mayo, 8 p. m. ET, TNT) • Juego 4: Knicks vs. Pacers (Martes 27 de mayo, 8 p. m. ET, TNT) • Juego 5: Pacers vs. Knicks (Jueves 29 de mayo, 8 p. m. ET, TNT)* • Juego 6: Knicks vs. Pacers (Sábado 31 de mayo, 8 p. m. ET, TNT)* • Juego 7: Pacers vs. Knicks (Lunes 2 de junio, 8 p. m. ET, TNT)*

*De ser necesario*

Mientras que la serie entre los Thunder de Oklahoma City y los Timberwolves de Minnesota continúa esta noche. La serie se encuentra 1-0 a favor del Thunder.

(1) Oklahoma City Thunder vs. (6) Minnesota Timberwolves

• Juego 1: Thunder 114, Timberwolves 88 • Juego 2: Timberwolves vs. Thunder (Jueves 22 de mayo, 8:30 p. m. ET, ESPN) • Juego 3: Thunder vs. Timberwolves (Sábado 24 de mayo, 8:30 p. m. ET, ABC) • Juego 4: Thunder vs. Timberwolves (Lunes 26 de mayo, 8:30 p. m. ET, ESPN) • Juego 5: Timberwolves vs. Thunder (Miércoles 28 de mayo, 8:30 p. m. ET, ESPN)* • Juego 6: Thunder vs. Timberwolves (Viernes 30 de mayo, 8:30 p. m. ET, ESPN)* • Juego 7: Timberwolves vs. Thunder (Domingo 1 de junio, 8 p. m. ET, ESPN)*

Los juegos marcados con * son si necesarios.

Los Thunder lideran la serie 1-0.