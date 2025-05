Peces Voladores y Patrulleros triunfan en la acción sabatina del béisbol

Los Patrulleros de San Sebastián y los Peces Voladores de Salinas, líderes de sus respectivas secciones, impusieron su dominio ayer, sábado, en la octava jornada de la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Por segunda noche consecutiva, la lluvia fue protagonista, provocando la suspensión de 18 de los 20 juegos programados. Solo dos encuentros pudieron completarse.

En el Noroeste, los Patrulleros blanquearon 4-0 a los Fundadores de Añasco en un duelo entre los equipos más calientes de la sección. El triunfo fue respaldado por una sólida combinación monticular de Anthony Borrero, José Cruz Molina y Joshua Torres.

San Sebastián sumó su quinta victoria consecutiva y se consolidó en el liderato del Noroeste con marca de 14-2, la mejor del torneo. Añasco quedó en el segundo lugar con 13-5.

Borrero lanzó las primeras siete entradas con siete ponches y solo tres hits permitidos para adjudicarse la victoria.

Glenn Díaz lideró la ofensiva con dos carreras remolcadas.

En el Sur, los Peces Voladores superaron 12-8 a los Maratonistas de Coamo, retomando la ruta ganadora tras tres derrotas al hilo.

Francisco Tirado conectó dos cuadrangulares y Emmanuel Marrero añadió otro.

Por Coamo, se fueron para la calle Ángel “Potoco” Flores y Francisco Ati Cruz.

Marrero remolcó cuatro carreras, mientras Tirado impulsó tres y anotó tres. Raúl Febus también remolcó tres.

El lanzador Edgar Morales cubrió cinco entradas con cuatro carreras permitidas y se llevó el triunfo.

Salinas se mantiene en la cima de la sección Sur con récord de 11-6. Coamo, por su parte, está en el cuarto lugar con 7-12.

Juegos suspendidos por lluvia: Maunabo vs. Patillas, Santa Isabel vs. Guayama, Barranquitas en Cayey, Aibonito en Cidra, Vega Baja en Carolina, Sabana Grande en Peñuelas, Lajas en Yauco, Ponce vs. Juana Díaz, Hormigueros en Aguada, Río Grande en Loíza, Fajardo en Gurabo, Florida en Utuado, Manatí en Camuy, Humacao vs. Yabucoa, Guaynabo en Vega Alta, Caguas en Comerío, Las Piedras en Juncos y Cataño en Dorado.