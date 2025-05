Gigantes remontan para vencer a los Santeros

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas completaron la remontada al trabajar un avance 11-4 en los últimos minutos del partido para vencer 85-78 a los Santeros de Aguada en partido celebrado en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas, como parte de la acción dominical del Baloncesto Superior Nacional.

Los Gigantes que llegaron a los últimos 10 minutos de acción, abajo en el marcador 54-62, trabajaron el avance que les dio octavo triunfo de la campaña para mejorar a 8-6 y mantenerse en el tercer puesto de la conferencia A del BSN.

PUBLICIDAD

Con el partido 74-70 a favor de los Santeros, Kristian Doolittle consiguió una falta personal de Joel Soriano que lo llevó a la línea de tiro libre donde consiguió ambos intentos y acercó a los locales 74-70.

Aguada ripostó con canasto de Soriano, pero los orientales reaccionaron e igualaron el partido a 76 con canasto de Kobi Simmons y Doolittle, este último recibió otra falta de Soriano en la jugada que lo llevó a la línea de tiro libre donde completó la jugada de tres puntos.

Los visitantes volvieron a virar el marcador con dos tiradas libres de Nathan Sobey que puso el juego 78-77.

Doolittle volvió a la línea de tiro libre, luego de una falta personal de John Holland que colocó el pizarrón 79-78.

Acto seguido, los aguadeños volvieron al ataque, pero un pase erróneo de Iván Gandía dio paso a que Simmons robara el balón y Jesús Cruz completara la jugada que le dio la delantera definitiva a los Gigantes 81-78.

PUBLICIDAD

En causa perdida, Nicholas Rakocevic lideró la ofensiva de los Santeros que ahora juegan para 3-11, con 27 puntos y 13 rebotes. Gandía hizo lo propio con 14 y Sobey aportó 13.

Doolittle tuvo un partidazo al anotar 26 puntos con siete rebotes y cinco asistencias, mientras, Simmons hizo lo propio con 16 puntos y cinco asistencias.

El martes, los Gigantes viajan a la Perla del Sur para enfrentarse a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan Pachín Vicens, desde las 8:00 de la noche.

Gigantes Rinden Homenaje a la Grandeza de los Indios de Canóvanas

Durante el medio tiempo del partido de esta noche, los Gigantes de Carolina-Canóvanas rindieron un emotivo homenaje al equipo campeón de los Indios de Canóvanas de las temporadas 1983 y 1984 del Baloncesto Superior Nacional.

Durante la ceremonia, se reconoció la trayectoria de grandes figuras del baloncesto puertorriqueño que formaron parte de aquella histórica plantilla, incluyendo a Charlie Bermúdez, Angelo Cruz y Ramón Ramos, entre otros. El tributo celebró su legado deportivo y el impacto que dejaron en toda una generación de fanáticos.

“Esta noche quisimos rendir tributo a quienes pusieron a Canóvanas en lo más alto del baloncesto nacional. El legado de los Indios vive en cada fanático y en cada joven que sueña con vestir esta camiseta. Para nosotros como franquicia, era una deuda de honor”, expresó Héctor Horta, apoderado de los Gigantes.

Por su parte, la alcaldesa de Canóvanas, Hon. Lornna Soto, señaló “Hoy el corazón de Canóvanas late con fuerza. Esta noche no solo celebramos un partido, celebramos nuestra historia. Mi padre, José ‘Chemo’ Soto, soñó con volver a ver el baloncesto vibrar en este pueblo que tanto amó, y me pidió que algún día trajera de vuelta esa alegría. Cumplir ese deseo es un honor que me conmueve profundamente”

“Develar las banderas de los campeonatos de 1983 y 1984 y rendir homenaje a leyendas como Angelo Cruz, Ramón Ramos y Charlie Bermúdez es revivir una época dorada que marcó a toda una generación. Hoy no solo honramos su grandeza en la cancha, sino también el orgullo que sembraron en nuestro pueblo”, sostuvo la alcaldesa.

“Esta noche, con cada aplauso, con cada emoción, Canóvanas les dice gracias. Esta es la casa del baloncesto, y hoy, Canóvanas vuelve a brillar con el mismo espíritu que nos llevó a la gloria”, finalizó.

Como parte del reconocimiento, los Gigantes vistieron un uniforme especial completamente blanco, mientras que los asistentes disfrutaron de un espectáculo lleno de energía y emoción, diseñado para toda la familia.

Con este gesto, los Gigantes reafirmaron su compromiso con la historia del deporte y con la comunidad que los apoya en cada encuentro.