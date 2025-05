¡Madre orgullosa! Natalia Meléndez celebra importante logro de su hija

Un emotivo mensaje fue el que publicó la periodista de deportes Natalia Meléndez, quien celebró que su hija recientemente terminó sus clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

A través de sus redes sociales, la exbaloncelista compartió un mensaje dedicado a su hija, Nakel Ortiz, acompañado de una fotografía donde aparece la estudiante de derecho celebrando haber alcanzado esta importante meta.

“Parece que fue ayer cuando llegó la carta que te daba la bienvenida a la Escuela de Derecho de la UPR. Hoy fue tu última clase. Siento tanto orgullo por todo tu esfuerzo y dedicación. Valió la pena, hija mía. Próximas paradas… graduación y revalida.Siempre aquí para ti. ¡Te amo!", escribió Natalia Meléndez.

Meléndez se desempeña como periodista de deportes en Noticentro (Wapa TV) y anteriormente como comentarista del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Además, se ha destacado como una de las principales figuras de los medios de comunicación que ha ayudado a difundir el mensaje sobre el gran desempeño de las baloncestistas puertorriqueñas, tanto en el equipo nacional femenino como en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Natalia Meléndez y Alex Galindo: una historia de amor ligada al baloncesto

En una historia publicada en febrero por Metro Puerto Rico, Meléndez habló sobre su historia de amor con el exbaloncelista Alex Galindo, a quien el deporte los unió.

“Él todavía jugaba profesionalmente y yo estaba a punto de retirarme, así que en nuestro mundo baloncestístico no coincidíamos. Realmente fueron las redes sociales. Yo estaba haciendo radio y él vio que tenía fotos de baloncesto en mi perfil. Me envió un friend request y después me pidió que votara por él para el Juego de Estrellas de la Liga de Argentina”, relató Meléndez a Metro Puerto Rico.

Desde ese momento, surgió el flechazo de amor entre Galindo y Meléndez, que, según el exbaloncelista, “unió el baloncesto”.