Criollas de Caguas a ley de un triunfo para el campeonato del Voleibol Superior Femenino

Las Criollas de Caguas están a un partido del campeonato de la Liga del Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Caguas derrotó a las Cangrejeras 27-25, 25-18 y 26-24.

PUBLICIDAD

“Esta serie todavía no se ha acabado, hay que salir a jugar nuevamente el viernes. Ese es el enfoque, no se ha acabado hasta el último punto, hasta el 25, hasta que no se pite ese punto, esto no se ha acabado”, dijo Okiana Valle De Jesús, líbero de las Criollas en declaraciones escritas

“No estamos pensando en el futuro ni en el campeonato. Estamos juego a juego, punto a punto, tratando de hacer lo mejor posible y haciendo los ajustes en el momento para poder salir a ganar el primer set, luego el segundo y el tercero, para finalmente ganar el partido. Sobre todo, esperamos cerrar la serie en Caguas y poder disfrutar,” añadió.

Las mejores en la ofensiva por Caguas fueron Kath Bell con 18 unidades, seguida de Temi Thomas Ailara con 15 y Kristin Lux con 11.

Por Santurce, destacaron Tamara Otene con 15, Neira Ortiz con 12 y Kara McGhee con 10.

La serie regresa a Caguas el próximo viernes en el coliseo Roger Mendoza, desde las 8:00 de la noche.