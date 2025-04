Les llegó el campeonato a las Vaqueras de la UPR de Bayamón

Le hicieron honor a su nombre: todas unas Vaqueras. Así jugó el quinteto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón por el campeonato.

Las ahora nuevas campeonas de forma invictas del baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) neutralizaron a las locales y pasadas bicampeonas, Juanas de la UPR de Mayagüez, en el Palacio de Recreación y Deportes, Mayagüez.

Fue un partido de mucho cuidado. Los equipos fueron muy cuidadosos. Un partido modesto que finalizó en la primera mitad, 24-21, a favor de las Juanas.

La jugadora más valiosa de la final fue Abeliz Rodríguez, quien en la noche campeonil fue la única en anotar en doble dígito con 12 puntos.

“Yo no tengo palabras ahora mismo. Yo no sabía que esto se sentía así. En verdad, no fui yo sola. Todo el equipo contribuyó como cheerleader, asistieron, cogieron rebotes, metieron puntos. Fue un trabajo colectivo. Estamos contentas”, expresó Rodríguez.

Una vez sonó el pito en la segunda mitad, las Vaqueras lanzaron la soga y apretaron a su presa, las Juanas, tomando ventaja en el tercer parcial 47-43.

“Yo nunca pienso en la ofensiva. Yo dejo que el juego fluya. Los triples cayeron. Es un trabajo en equipo”, explicó la jugadora más valiosa sobre su trabajo en el primer partido.

El equipo dirigido por el doble capitán olímpico de Puerto Rico, Gerardo “Jerry” Batista, pudo ser efectivo en su estrategia de la defensa impuesta en el último periodo a un equipo mayagüezano desesperado, cerrando 50-48 la victoria.

“Muchas gracias por apoyarnos. Quiero decirles que quedamos campeonas invictas”, concluyó Rodríguez.

Por el equipo de la UPR de Mayagüez, la mejor anotadora fue Shirley Isaac con 10 puntos.

En el primer encuentro fue el sábado donde las Vaqueras de la UPR de Bayamón derrotaron 77-72 a la UPR de Mayagüez.