DRD firma contrato de ayuda económica y entrenamientos para corredor olímpico suspendido

El corredor olímpico puertorriqueño, Ryan Sánchez Estrada, confirmó la tarde del lunes que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) firmó el contrato de ayuda económica y entrenamientos como atleta becado del Departamento de Alto Rendimiento.

En los pasados días, el semifondista había anunciado en sus redes sociales que temía perder las ayudas económicas, participar en el evento de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC, por sus siglas en inglés) 2025 y clasificar al Mundial de Atletismo en Tokyo, Japón, 2025, luego de que lo suspendieran tres meses por quejarse públicamente de un suceso ocurrido el pasado mes de febrero en Mayagüez.

“Agradecido con el Departamento de Recreación y Deportes y el secretario Hector Vazquez Muñiz, que a pesar de las circunstancias y la batalla que estoy enfrentando, continúan apoyandome como atleta Becado del Departamento de Alto Rendimiento. Hoy fue la firma del contrato de esta ayuda para continuar con mis entrenamientos y gastos deportivos de camino al mundial Tokyo 2025.

Vamos pa´ encima y no nos dejamos. Seguimos la lucha", plasmó en su cuenta de Facebook.

El carolinense había hecho una denuncia en la misma red social asegurando que la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) estaba poniendo en riesgo su carrera deportiva y, a cambio, querían una disculpa pública.

“Si no logro clasificación al Mundial y hasta perder mis ayudas económicas ya ustedes saben porque… esto le pasa a los que no tenemos pelos en la lengua y nos atrevemos a denunciar la injusticias. Esto viene desde el suceso de Mayagüez, donde la vice presidenta femenina Nidia Rodríguez se querello en mi contra y la Federeación la respaldo para someterme a un proceso disciplinario en el cual tomaron decisión final de suspenderme 3 meses de poder representar a Puerto Rico", comenzó escribiendo el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en los 800 metros.

Continuó: “Fíjense que esto pasó en febrero y han tomado el proceso con la intención completa para que se me haga el daño completo este 2025, año en el cual la Federación impuso marcas estándares para que dependiendo a nuestro rendimiento sean las ayudas del siguiente año. Qué quiere decir esto mi gente, que por yo exponer una injusticia en mis redes sociales (Porque en mis redes YO PONGO LO QUE A MI ME DE LA GANA SON MIS REDES) y de ser víctima pase a ser querellado y penalizado, cuando inicialmente el afectado fui yo que llegue a Mayagüez y me dejaron sin correr, por la historia que ya todos ustedes conocen e hice publica en ese momento”.

El joven de 26 años además puntualizó que declinó disculparse con la vicepresidenta de FAPUR, Nydia Rodríguez, aunque eso significara bajar su suspensión a un mes.

“Yo no me le doblego a nadie, vamos pa´ encima y si nos tenemos que ir en grande, nos vamos en grande”, concluyó.

Según el carolinense, el 15 de febrero del año en curso, en la pista del Estadio Centroamericano, tanto él como otros atletas no pudieron correr porque los clavos de sus zapatillas excedían una longitud determinada.

Mientras, otros que sí lograron correr, tuvieron que desgastarlas en el cemento.

“Aunque me ofrecieron correr mas tarde pero solo, ya el daño hecho, hecho estaba. Es una falta de respeto a mi como atleta olímpico, con experiencia en montones de pistas a nivel mundial y hasta en liga diamante y yo nunca habia visto tal ridiculez en una competencia mano. Que descaro! RASPAR LOS GANCHOS EN EL CEMENTO PA’ QUE DE LA MEDIDA, SI NO, NO TE PUEDO COTEJAR.

Yo le había baja´u al conflicto y a estar en guerra, pero me voy a tener que poner los guantes otra vez. Ya está bueno ya. Mediocres que son. Dejen de hacer porquerías de eventos y traten al del patio, al del 100x35 con respeto como se merece. No esperen a que baje un zangano de los United con banderita en mano ´Yo soy boricua pa que tu lo sepas´ pa´ entonces ponerse serios y tratar de lucir a la altura de ellos, porque estoy segurito que a ellos no les hubiera pasado esto. Charlatanes", fueron parte de sus expresiones en ese entonces.