La aterradora colisión en un partido entre Padres y Astros que envió al hospital a Luis Arráez

HOUSTON (AP) — Luis Arráez regresó al estadio después del partido tras haber sido llevado a un hospital luego de la colisión que el pelotero venezolano tuvo con Mauricio Dubón en una jugada en la primera base en la primera entrada de la victoria de los Padres de San Diego por 3-2 sobre los Astros de Houston el domingo por la noche.

El manager de San Diego Mike Shildt dijo después del juego que la situación fue el “mejor escenario posible para Luis”.

“Obviamente, muy aterrador”, expresó Shildt. “Creemos que está fuera de peligro. El tiempo lo dirá, pero las pruebas iniciales son muy favorables. No hay fracturas de ningún tipo. Quiero decir, tiene un pequeño corte en la línea de la mandíbula, así que estamos preocupados por su mandíbula. Estamos preocupados por su región cervical. Todo estaba claro, estable, en las pruebas iniciales”.

Sin embargo, Shildt fue cauteloso respecto a las pruebas iniciales.

“Hemos tenido problemas antes con las pruebas, así que seremos cautelosamente optimistas”, comentó. “Tuvo un período en el que no estaba consciente, así que eso es claramente preocupante. Todo está volviendo a él ahora, y sus pruebas iniciales desde el punto de vista de una conmoción cerebral fueron favorables, pero claramente, no estamos fuera de peligro. Considerando todo, eso es una bendición”.

Arráez hizo un toque de bola en el primer lanzamiento de su turno al bate, enviándolo por la línea de la primera base hacia Christian Walker, quien tiró al segunda base Dubón, quien corrió para cubrir la primera. Mientras el hondureño cubría la base, chocó con Arráez, el bateador designado de los Padres, quien pareció golpear el brazo o codo de Dubón con su cara.

Ambos jugadores cayeron al suelo, pero Arráez fue el más afectado, quedando inmóvil en terreno de foul junto a la primera base mientras los entrenadores de ambos equipos salían a atenderlo.

“Fue aterrador”, dijo Dubón. “Quiero decir, solo verlo sin moverse. Fue aterrador. Especialmente la gente sabe el tipo de jugador que soy. No soy un jugador sucio ni nada. Así que apesta. La peor parte de esto es que recibes amenazas de muerte por cosas como esta y todo”.

Dubón y Walker, así como los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado se quedaron mirando mientras Arráez era colocado en una camilla y sacado del estadio. Mientras lo colocaban en la camilla, el venezolano puso su brazo alrededor de Shildt.

“Fue un momento triste, especialmente acercarse a él y verlo en el suelo así, definitivamente te asustas”, dijo Tatis, quien conectó el jonrón que rompió el empate en el juego. “Casi te pones a llorar, pero te mantienes firme. Te sientas justo a su lado y comienzas a orar por él de inmediato. Feliz de que ya esté de vuelta con nosotros. Simplemente feliz de que esté de pie. Es una parte triste del juego, pero a veces suceden cosas. Simplemente feliz de que esté bien”.

Tatis, quien corría hacia la segunda base en la jugada, dijo que escuchó la colisión.

“Tan pronto como pidieron tiempo, fui a ver a mi compañero y ver qué estaba pasando”, comentó.

Dubón dijo que conoce a Arráez.

“Eso es lo que estoy diciendo”, expresó Dubón. “Apesta simplemente tener esa jugada sobre él y todo. Como dije antes, no había nada que pudiera haber hecho. Me preparé y pensé que iba a llevarme la peor parte. Quiero decir, no soy un tipo grande”.

El juego se reanudó después de un retraso de 10 minutos.

Arráez amaneció el domingo con un promedio al bate de .287 en la temporada, con tres jonrones y siete carreras impulsadas.