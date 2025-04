Vaqueros siguen ganando, Santurce y Mayagüez triunfan en el sábado de gloria

Los Vaqueros de Bayamón dominaron a los Gigantes de Carolina/Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual. El marcador final fue de 90-78 a favor del equipo dirigido por Christian Dalmau, ahora con récord de 11-2.

Desde el arranque, ambos equipos mostraron intensidad ofensiva en un primer parcial de mucho ritmo que cerró con ventaja mínima para los Vaqueros, 27-25. El segundo periodo mantuvo la misma tónica competitiva, con intercambios constantes en ambos lados de la cancha, pero Bayamón logró sostener la delantera al llegar al descanso, 45-43.

Ya en el tercer parcial, los Vaqueros comenzaron a imponer un ritmo más agresivo y efectivo. A través de una defensa más cerrada y ofensiva bien distribuida, el equipo logró ampliar la ventaja a doble dígito, cerrando el tercer cuarto arriba 69-56 y marcando el tono para el cierre del partido.

Los Vaqueros controlaron los tableros y aprovecharon oportunidades clave desde el perímetro, mientras que su segunda unidad aportó minutos de calidad que resultaron determinantes para mantener la intensidad en ambos lados de la cancha.

En la segunda mitad, el conjunto bayamonés resistió el empuje de los Gigantes y supo cerrar con madurez, asegurando un triunfo que reafirma el buen momento colectivo del equipo. La versatilidad en la rotación y la efectividad en la ejecución fueron claves en el resultado.

Jugadores destacados por los Vaqueros de Bayamón:

Danilo Gallinari – 24 puntos, 7 rebotes

Chris Duarte – 19 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 5 robos

Gary Browne – 13 puntos, 5 rebotes, líder en asistencias con 11

Javier Mojica – 10 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia

Victoria para los Indios

Los Indios de Mayagüez defendieron su casa con una victoria 89-83 sobre los Piratas de Quebradillas en el Palacio de Recreación y Deportes “Wilkins” Vélez, en un partido reñido hasta los minutos finales.

Harrison fue el protagonista ofensivo por los Indios con 27 puntos y 6 rebotes, mientras que Sam Waardenburg dominó los tableros con 9 rebotes y añadió 7 puntos. Por los Piratas, Mudiay lideró la ofensiva con 40 puntos, seguido de Wheeler con 10 y Rolon 7 unidades.

Mayagüez lanzó con mayor eficiencia desde el campo (49% vs 41%) y desde la línea de tiros libres (84% vs 53%), lo cual fue clave en el resultado. Aunque Quebradillas anotó más triples (8 vs 5), los locales dominaron en rebotes (46-40) y cometieron menos faltas (16 vs 22). Ambos equipos terminaron con 10 pérdidas de balón.

Cangrejeros roban en Guaynabo

Los Cangrejeros de Santurce se impusieron 91-78 a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en una noche donde dominaron de principio a fin con una sólida actuación colectiva.

Ian lideró la ofensiva de los Cangrejeros con 24 puntos, seguido por Angel Rodríguez Tricoche con 17 puntos y 2 rebotes, mientras que Hassan Whiteside aportó un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes. Por los Mets, Jaysean Paige fue el mejor con 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, y Ysmael Romero añadió 19 puntos y 18 rebotes.

Colectivamente, Santurce lanzó para un 55% desde el campo (39/70), muy por encima del 41% de Guaynabo (28/68). También dominaron en rebotes (46 vs. 47), asistencias (21 vs. 13), y puntos en la pintura (50 vs. 30). Los Mets, por su parte, dependieron más del tiro a larga distancia con 10 triples encestados, pero sus 17 pérdidas les costaron caro.

Con información del bsnpr.com