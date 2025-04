Jazz Chisholm Jr., suspendido un juego por conducta inapropiada y violación de política en redes sociales

El segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr., fue suspendido por un juego y multado por las Grandes Ligas luego de su expulsión durante el partido del jueves por la noche frente a los Rays de Tampa Bay, y por haber infringido la política de redes sociales de la MLB.

La sanción fue anunciada este viernes por Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el campo de las Grandes Ligas. Chisholm ha presentado una apelación, lo que retrasará la aplicación de la suspensión hasta que se resuelva el proceso. A pesar del castigo pendiente, el jugador caribeño formó parte de la alineación titular en el segundo encuentro de la serie de cuatro partidos contra Tampa Bay.

El incidente se produjo en la séptima entrada, cuando Chisholm fue expulsado por el umpire principal John Bacon tras protestar un tercer strike cantado en una cuenta completa ante un lanzamiento del zurdo Mason Montgomery, que pareció estar bajo. Esta fue la quinta expulsión en la carrera del jugador y la primera desde que se unió a los Yankees.

Más tarde esa noche, Chisholm desató la polémica al publicar un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que incluía una grosería y la frase “¡Ni siquiera... cerca!” en referencia al lanzamiento. La publicación fue eliminada posteriormente, pero la reacción del pelotero fue considerada una violación a las políticas de redes sociales de la MLB, que prohíben publicaciones que pongan en duda la imparcialidad o desacrediten a un umpire.

“Perdí la calma”, reconoció Chisholm tras el encuentro. “Tengo que ser mejor que eso. Definitivamente estoy enojado conmigo mismo por perder la compostura”.

El jugador también explicó que su reacción fue producto de su naturaleza competitiva:“No pensé que algo de lo que dije fuera motivo de expulsión, pero probablemente después sí. Soy un competidor, así que cuando salgo ahí y siento que tengo razón y me estás diciendo algo que creo que no tiene sentido, me voy a encender y a molestar”.