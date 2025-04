Juego 82: El final para algunos en la NBA, día de decisiones para otros

El juego 82 está por llegar para todos los equipos de la NBA. Para diez clubes, será el final de la temporada. Para otros 13, es un último juego antes de la postemporada.

Y para siete equipos en la Conferencia Oeste, el duelo 82 podría sentirse como un juego siete de playoffs.

La temporada regular de la NBA termina el domingo, y siete equipos del Oeste se preguntan en dónde quedarán en la clasificación antes del último día previo al inicio de la postemporada Y todo podría decidirse al mismo tiempo; cada uno de los juegos que afectarán esos lugares en el Oeste comienza un poco después de las 3:30 de la tarde hora del Este.

Los 30 equipos estarán en acción. Algunos solo quieren terminar con esto. Otros quieren respuestas, y las obtendrán.

“No quiero ser demasiado dramático”, dijo el base de Golden State, Stephen Curry. “Es como una vibra de juego siete. Ganas, y controlas tu destino en una serie de playoffs garantizada. Pierdes, y te la juegas. Los buenos equipos encuentran la manera de ganar grandes juegos como ese, y eso es lo que aspiramos a ser”.

Hay cuatro equipos del Oeste —Golden State, Denver, Los Angeles Clippers y Minnesota— compitiendo por tres lugares garantizados en los playoffs, y uno de ellos incluso obtendrá la ventaja de local en la primera ronda. El equipo que quede fuera de esa mezcla se dirigirá al mini-torneo el martes.

Para esos cuatro equipos, es muy simple: Ganas y estás dentro.

Golden State juega contra los Clippers, por lo que el perdedor de ese duelo probablemente —pero no definitivamente— irá al play-in. Si Utah vence a Minnesota, los Timberwolves irán al mini-torneo independientemente de otros resultados.

Antes del domingo, Minnesota sería el equipo que quedaría fuera en la carrera por esos últimos tres lugares garantizados del Oeste. Denver entra al último día en el cuarto lugar, los Clippers en el quinto y Golden State en el sexto. Los Timberwolves cierran en casa contra Utah, el equipo con el peor récord en el Oeste.

“Ganamos el juego y luego lo que pase después, pasa”, dijo Julius Randle de Minnesota. “Ganamos el juego, estamos donde queremos estar. Así que, enfoquémonos en nosotros y siempre digo que controlemos lo que podemos controlar. Y después de eso, lo resolveremos”.

También sin decidir: dónde terminarán Memphis, Sacramento y Dallas. Memphis será séptimo u octavo en el Oeste y disputará el mini-torneo el martes, mientras que Sacramento y Dallas serán noveno y décimo —el orden está por decidirse.

“Es bueno que sepamos contra quién jugamos”, dijo el delantero de los Mavericks, Anthony Davis. “Así que, comenzaremos a prepararnos”.

El orden de la Conferencia Este ya está prácticamente decidido. Cleveland es el No. 1, Boston es el No. 2, Nueva York es el No. t3 (y jugará contra el No. 6 Detroit) e Indiana es el No. 4 (enfrentando al No. 5 Milwaukee). El séptimo Orlando recibirá al octavo Atlanta el martes en un juego de play-in, y el noveno Chicago recibe al décimo Miami el miércoles en un juego de eliminación.

Los lugares del Oeste que están establecidos: Oklahoma City llega a la postemporada con la primera siembra, Houston es segundo y los Lakers de Los Ángeles terceros. Los partidos inaugurales del próximo fin de semana marcarán la primera vez que los Lakers reciben el primer juego en Los Ángeles desde 2012; los Lakers fueron el equipo local en el 2020 que se disputó en la burbuja en Florida.

“Estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo”, dijo el entrenador de primer año de los Lakers, JJ Redick. “Es un logro ganar 50 juegos en la temporada regular en cualquier año. Creo que particularmente este año, en esta Conferencia Oeste, lo es, y es un crédito para nuestros jugadores. ... Queremos ganar un juego más, y el domingo averiguaremos contra quién jugamos en la primera ronda”.

Jugando en los 82

Hay 11 jugadores que podrían terminar la temporada regular disputando los 82 encuentros y seis con la posibilidad de haber sido titulares en los 82.

Mikal Bridges de Nueva York está en línea para jugar los 82 —otra vez. Ha aparecido en todos los 555 juegos posibles de temporada regular de su carrera, 39 más en los playoffs y todos los 116 juegos de Villanova cuando estaba en la universidad. La última vez que se perdió un partido fue por una enfermedad en su tercer año de secundaria.

Chris Paul de San Antonio podría convertirse en el segundo jugador más viejo, detrás de John Stockton, en ser titular en los 82 juegos. Stockton lo hizo en la temporada en la que cumplió 40 años; Paul cumplirá 40 hasta el seis de mayo. Paul podría convertirse en el primer jugador en hacerlo en su vigésima temporada o después; Stockton jugó 19 temporadas.

Los otros que podrían comenzar los 82: Jarrett Allen de Cleveland, Harrison Barnes de San Antonio, Jalen Green de Houston y Jaden McDaniels de Minnesota.

Además de Bridges, Paul, Allen, Barnes, Green y McDaniels, Julian Champagnie de San Antonio, Buddy Hield de Golden State, Malik Beasley de Detroit, Bub Carrington de Washington y Nickeil Alexander-Walker de Minnesota podrían terminar disputando la campaña regular completa.

Equipos con 50 victorias

Oklahoma City, Cleveland, Boston, Houston, los Lakers y Nueva York ya han alcanzado la marca de 50 victorias esta temporada.

Indiana, Denver y los Clippers podrían llegar allí el domingo. Si todos lo hacen, será la primera vez que la NBA cuente con al menos nueve equipos con 50 victorias en la misma temporada desde que 10 clubes alcanzaron esta marca en la temporada 2014-15.

Thunder, Cavaliers y Celtics terminarán con al menos 60 victorias. Es la mayor cantidad para tres equipos desde la campaña 2008-09. Boston ha ganado 60 por 15ta ocasión, extendiendo su marca de la NBA por la mayor cantidad de temporadas de este tipo.