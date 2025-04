Himno de República Dominicana en juego del BSN en honor a víctimas de tragedia en discoteca

El himno de la República Dominicana sonó en un juego del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en honor a las personas que fallecieron tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set

El himno fue interpretado por el cantante dominicano Michael Tsunami previo al juego entre los Vaqueros de Bayamón y Santeros de Aguada.

La tragedia, ocurrida durante la madrugada del martes, dejó a más de 200 muertos y sobre 180 heridos.

¿Qué pudo haber provocado el colapso del techo en Jet Set?

El doctor en ingeniería estructural y político puertorriqueño, Carlos Ignacio Pesquera, explicó las razones que pudieron haber provocado el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

“(El espacio) primero se utilizó para un teatro, un cine, y luego se modificó como discoteca o lugar para eventos. Este tipo de facilidad requiere unos espacios amplios, sin columna, porque no hace sentido bailar entre columnas y tener mejor visibilidad, mejor aprovechamiento del lugar. Esto es lo que provoca que tú vas a tener una estructura que va a tener más o menos 55 pies de ancho la parte que estaba dentro de la zona, por decir así, bailable, y 90 pies de largo. Lo que hace este una distancia bastante significativa, los 55 pies, para una estructura sin columna”, comenzó explicando Pesquera en Metro al Mediodía.

Continuó: “El sistema estructural que aparentemente se utilizó allí, básicamente era un techo descansando sobre un sistema de paredes en el perímetro de la estructura, y ese tipo de sistema estructural no tiene redundancia. ¿Qué quiere decir que no tiene redundancia? Que si comienza a fallar entonces es un fallo progresivo catastrófico, como lo que se vio allí. Transcurrieron algunos 15 o 20 segundos, en los que la gente se dio cuenta que estaban cayendo pedazos de cemento, de concreto, hasta que colapsó en su totalidad".

El excandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) además resaltó que al techo se le añadió peso con aires acondicionado y sistema de luces.

“Se han mencionado que había hasta plantas de electricidad (en la superficie)”, sostuvo.

Detalló que la estructura estaba comprometida, con falta de mantenimiento y con un peso mayor a lo que se contempló en el diseño original.

“Lamentablemente, se puede desprender que había mayor intención en sacar de provecho económico la facilidad que hacer los cambios significativos desde el punto de vista de resistencia del edificio con las nuevas cargas que se estaban aplicando”, precisó.

Sobre si la música provocó que el suceso ocurriera en medio de la presentación del merenguero Rubby Pérez― quien falleció en el lugar― respondió lo siguiente: “Correcto. El sonido produce cargas en la estructura porque el sonido es una onda. Tú puedes imaginarlo como si fuese agua, pero no la vemos y no lo podemos tocar... El sonido entra en resonancia con lo que él choca. Entonces, evidentemente, allí se usaba el sonido con mucho volumen”.

Otros puntos que resaltó fueron el uso plafón acústico y las posibles filtraciones de agua por décadas.

“Todo se ve muy bien encima del plafón, tú no ves nada, tú ves el plafón negro y todo está perfecto, pero detrás de eso había unos problemas que no se podían visualizar por las personas que iban allí. Esta estructura se utilizaba de noche, todo se ve bien de noche, tú no ves las fallas, no las puedes ver.

El techo probablemente tuvo problemas de percolación, de filtraciones por décadas y me imagino que usaron algunas alternativas de corrección que evidentemente no funcionaron", comentó.

El pasado martes se informó que el techo del lugar de entretenimiento se derrumbó durante un concierto de merengue al que asistieron políticos, atletas y otras personalidades conocidas.

Al momento, se han reportado más de 200 muertos y casi 190 heridos. Al menos 146 cuerpos han sido identificados, confirmaron las autoridades dominicanas el jueves.

Entre los muertos se encuentra Pérez; Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia noroccidental de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, siete veces estrella del béisbol de las Grandes Ligas; Octavio Dotel, exjugador de la MLB; Martín Polanco, diseñador de moda; Eduardo Guarionex y su esposa Alexandra Grullón; entre otros.