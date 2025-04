Banquete de baloncesto: Estos son los juegos del BSN en Semana Santa

La temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ya se encuentra rumbo a cumplir su primer mes, con un panorama más claro de los equipos que se perfilan como los que dominarán rumbo al verano donde se medirán por el campeonato de este año.

Pero, aún queda mucho camino por recorrer y las escuadras siguen haciendo cambios y firmando nuevos refuerzos para mejorar su equipo con esperanzas de mejorar sus respectivos récords. Para esta semana hay varios encuentros que pueden definir aún más quiénes son los equipos que dominan la liga este año 2025.

Comenzando por el sábado 12 de abril, día en que los Gigantes de Carolina tendrán su revancha ante los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel Petaca Iguina. El pasado jueves, los Capitanes frustraron el estreno de los Gigantes en su nuevo coliseo, ahora “los de la C” tienen la oportunidad de tomar venganza.

El mismo día, hay encuentro de rivales entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Auditorio Juan Pachín Vicéns. El sábado, también los Criollos de Caguas llegarán al tablado para medirse a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales.

La Semana Santa, comienza con dos increíbles partidos, cuando el domingo los Vaqueros de Bayamón se midan a los Atléticos de San Germán, encuentro que nos recuerda la final del año 2022. Mientras que los Osos de Manatí visitan a los Cangrejeros de Santurce, quienes esta semana adquirieron tres nuevos refuerzos. *Estos dos partidos serán a las 6:00pm

El lunes 14 de abril, los Piratas de Quebradillas visitarán a los Gigantes de Carolina, en el segundo partido que se jugará en el renovado Coliseo Carlos Manuel Mangual de Canóvanas. El mismo día los Santeros de Aguada se miden a los Capitanes de Arecibo.

Mientras que el 15 de abril, los fanáticos del baloncesto podrán pasar el trago amargo de la radicación de planillas con tres excelentes partidos. Los Cangrejeros de Santurce se miden a los Criollos de Caguas, mientras que los Indios de Mayagüez reciben a los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón visitan a sus vecinos Mets de Guaynabo.

El miércoles, 16 de abril hay doble jornada, los Leones de Ponce se miden a los Piratas de Quebradillas y los Osos de Manatí reciben a los Gigantes de Carolina.

El jueves santo, las personas que comiencen su fin de semana largo, lo pueden pasar viendo tres partidos. Cangrejeros de Santurce ante los Santeros de Aguada y los Capitanes de Arecibo ante los Criollos de Caguas. También, se volverán a ver las caras los Vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo.

Para el viernes santo no habrá partidos en calendario. Pero el sábado de gloria, los fanáticos tendrán un banquete de cuatro partidos.

Piratas vs. Indios, Santeros vs. Capitanes, Cangrejeros vs. Mets y Vaqueros vs. Gigantes.

El domingo de Pascua, también será un gran día para ver baloncesto, ya que los Criollos se miden a los Osos y los Leones a los Atléticos.

Todos los juegos son a las 8:00pm, con excepción de los partidos de domingos que son a las 6:00pm.