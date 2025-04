Nuggets botan a su dirigente y al gerente general a solo días de los playoffs

Michael Malone, quien llevó a los Denver Nuggets al título de la NBA en 2023 y ha dirigido al equipo durante ocho temporadas consecutivas con récord ganador, fue despedido el martes, según una persona con conocimiento de la situación.

También quedó fuera el gerente general Calvin Booth, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había anunciado públicamente el despido.

Los Nuggets tienen un récord de 47-32 esta temporada con tres juegos restantes, pero han perdido cuatro duelos consecutivos y están en un atasco de equipos que luchan por la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs. Denver ganó el título en 2023 y perdió el juego 7 en casa en las semifinales de la Conferencia Oeste hace un año contra Minnesota.

Malone el cuarto entrenador activo de la NBA que más tiempo tenía con su equipo, sólo detrás de Gregg Popovich de San Antonio, Erik Spoelstra de Miami y Steve Kerr de Golden State.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.