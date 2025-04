Jarren Duran de los Medias Rojas habla sobre salud mental y suicidio en documental de Netflix

BOSTON (AP) — NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

El jardinero de los Medias Rojas, Jarren Duran, dijo en una próxima serie documental que dos años antes de su temporada All-Star de 2024, las presiones del deporte lo llevaron a intensos episodios de depresión e intentó suicidarse.

“Recuerdo cuando estaba pasando por eso y empiezas a perder un par de juegos y no te va bien, se siente como si el mundo se te viniera encima”, expresó Duran, de 28 años, en el cuarto episodio de una serie de ocho partes de Netflix titulada “The Clubhouse: A Year With the Red Sox”, que se estrenará el martes.

El episodio narra el viaje de Duran, una selección de séptima ronda en el draft de 2018, hasta hacer su debut en Grandes Ligas en 2021 después de convertirse en uno de los principales prospectos de las mayores como uno de los mejores bateadores en las ligas menores.

También profundiza en sus luchas poco después de ser llamado a las mayores, ya que el ex infielder tuvo dificultades para adaptarse a jugar en el jardín.

“Te aman un día, y al día siguiente tienen que presionarte un poco”, recordó Duran.

Dijo que hubo momentos en que sintió que los jugadores eran tratados como “animales de zoológico”.

“Algunos fanáticos a veces se lo toman demasiado en serio. Siento que cruzan la línea cuando empiezan a hablar sobre mi salud mental, burlándose de mí por eso”, comentó Duran. “Llamándome débil. Eso simplemente me desencadenó cuando empiezan a hablar sobre la salud mental porque siento que eso es solo parte de ello, esa soledad. Algunas personas lo manejan mejor que otras”.

También dijo que la intensa atmósfera del mercado de medios deportivos de Boston lo afectó.

“Cuando comencé a tener dificultades, pensaba, simplemente mándenme de vuelta (a las ligas menores). Honestamente, sentía como si hubiera una nube oscura sobre mí porque es tan fácil pasar por alto las cosas positivas para mí, y luego aferrarme a las cosas negativas”, recordó.

Esa presión por rendir llegó a un punto crítico para el joven bateador.

“No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días”, dijo Duran. “Ya lo estaba escuchando de los fanáticos. Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo 10 veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí”.

El director de la serie, Greg Whiteley, preguntó entonces: “Cuando dices ‘aquí‘, ¿te refieres aquí con los Red Sox o aquí en el planeta Tierra?”

“Probablemente ambos”, respondió Duran antes de entrar en detalles.

En un comunicado, el presidente y director general de los Medias Rojas, Sam Kennedy, elogió a Duran por ser abierto sobre el cuidado de su salud mental.

“La decisión de Jarren de compartir su historia es un acto de valentía que va mucho más allá del béisbol. Al abrirse, está mostrando a otros que pueden estar luchando que no están solos y que pedir ayuda no solo está bien, es esencial. Cada miembro de esta organización continúa apoyándolo. Tiene nuestra más profunda admiración, siempre ha tenido nuestro apoyo total, y somos increíblemente afortunados de tenerlo como parte de nuestro equipo”, afirmó Kennedy.

El manager Alex Cora dijo que estaba al tanto de la situación mucho antes de la filmación de Netflix.

“Quiero decir, obviamente, estaba al tanto de ello. Desde que me enteré, yo como persona, le he estado brindando apoyo, amor. Soy alguien con quien puede hablar. Esa puerta siempre está abierta. La relación ha crecido a lo largo de los años. Obviamente, muchas conversaciones privadas sobre el tema. Realmente creo que al abrirse va a ayudar a mucha gente.

“Se necesita una persona con valentía y ser transparente y genuino para hacer eso. ... Espero que así lo veamos, que impactará a otros y salvará vidas con lo que hizo en Netflix”, comentó Cora el lunes antes del juego programado de Boston contra Toronto.

El colaborador de AP, Ken Powtak, contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.