Victorias para Leones, Capitanes y Piratas en el BSN

Los Piratas de Quebradillas defendieron el Coliseo Raymond Dalmau en el partido frente a los Santeros de Aguada que concluyó con marcador de 79-77.

Emmanuel Mudiay fue el mejor por los Piratas con 27 puntos y 5 rebotes. Joshua Ibarra le siguió con 12 puntos,16 rebotes, 5 bloqueos y 5 asistencias. Por los Santeros Iván Gandía aportó 13 puntos, además John Holland sumó 12 tantos igual que Joel Soriano.

A nivel colectivo, Quebradillas fue más eficiente en tiros de campo (49% vs. 34%) y triples (47% vs. 26%), aunque Aguada dominó los rebotes 44-37 y repartió más asistencias (20 vs. 15). Ambos equipos estuvieron parejos en bloqueos (5 por bando), pero los Santeros cometieron menos errores (8 pérdidas frente a 13 de los locales).

Leones vencen a los Criollos

Los Leones sobreviven a los Criollos en dramático cierre en el “Pachín” Vicens.

En un duelo lleno de intensidad hasta el último segundo, los Leones de Ponce lograron imponerse 84-82 ante los Criollos de Caguas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Jared Ruiz fue el más destacado por los Leones con 21 puntos y 7 rebotes. Jordan Murphy sumó 17 puntos y 8 rebotes. Por los Criollos, Akil Mitchell aportó 19 unidades y 13 rebotes.

En las estadísticas colectivas, ambos equipos lanzaron de forma muy similar de campo (PON 45%, CAG 46%), pero los Leones fueron más certeros desde la línea de tiros libres (80% vs. 61%). Los Criollos dominaron los rebotes (42-37), asistencias (16-13) y robos (11-10), aunque también cometieron más errores (15 pérdidas vs. 13). Ponce sacó ventaja con su presencia en la pintura (40 puntos vs. 46 de Caguas, aunque con mejor eficiencia en 2CP: 19 vs. 16).

Capitanes vienen de atrás para vencer a los Osos

En una noche llena de drama en el Coliseo Juan Aubin Cruz, los Capitanes de Arecibo vinieron de atrás con una dominante segunda mitad para derrotar 91-89 a los Osos de Manatí, en otro emocionante choque del BSN 2025 que se decidió en los segundos finales.

Por los Capitanes, Ramses Meléndez fue el mejor con 19 puntos y 9 rebotes. Víctor Liz sumó 15 y un canastazo en el último segundo,Jonah Bolden aportó 12 puntos y 12 rebotes. Por Manatí, Chris Ortiz fue el más destacado con 29 puntos y 6 rebotes. Ismael Cruz añadió 26 unidades.

Colectivamente, Arecibo fue más certero en tiros de campo (47% vs. 43%) y en dobles (62% vs. 50%), además de superar claramente en rebotes (43-35). Manatí fue mejor en robos (8-4) y asistencias (20-19), pero cometió menos errores (8 pérdidas contra 12 de Arecibo). Ambos equipos se mostraron efectivos desde la línea de tiros libres, aunque los Capitanes (81%) fueron ligeramente superiores a los Osos (77%).

Con información del bsnpr.com