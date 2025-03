PSG aplasta a Saint-Etienne y se acerca a su 13mo título de la liga francesa

El Paris Saint-Germain arrolló 6-1 al Saint-Etienne el sábado y cada vez está más cerca de seguir extendiendo su récord con su 13mo título de la liga francesa. El PSG tiene 22 puntos más que el Marsella a siete jornadas del final de la temporada. Esto significa que el PSG tiene garantizado el título si Mónaco y Niza empatan más tarde.

El PSG se quedó atrás temprano con un gol bien trabajado cuando el delantero sueco Lucas Stassin cabeceó un centro desde la izquierda de Zuriko Davitashvili. Pero después de que Gonçalo Ramos igualara con un penal al final de la primera mitad, el Saint-Etienne se derrumbó después del descanso.

Khvicha Kvaratskhelia puso al PSG por delante y Désiré Doué anotó dos veces a ambos lados de un gol de João Neves. El suplente de 17 años Ibrahim Mbaye completó la goleada en el minuto 90 con su primer gol para el PSG

El Marsella dominó antes de quedar atrás a los 29 minutos. El delantero japonés Keito Nakamura descolocó al defensor Leonardo Balerdi dentro del área de penal y anotó su noveno gol en la liga.

Un juego descuidado llevó al segundo tanto cuando el Reims rompió desde el mediocampo y Nakamura se deshizo de Valentin Rongier antes de asistir a Mamadou Diakhon para un remate con el pie izquierdo. Valentin Atangana añadió el tercero y Rongier descontó para el inconsistente Marsella, que perdió por cuarta ocasión en cinco juegos.

El centrocampista del Marsella, Adrien Rabiot, fue mordaz sobre la actitud de algunos de sus compañeros de equipo.

“No es suficiente. Tengo la impresión de ver a chicos que no quieren jugar en la Liga de Campeones la próxima temporada”, afirmó Rabiot a la cadena beIN SPORTS. “Si algunos jugadores no quieren, entonces deberían decirlo antes del partido y simplemente no jugar”.

Fue la primera victoria en liga del Reims desde noviembre.

Protestan contra acciones del gobierno

Miles de aficionados del Saint-Etienne salieron a las calles antes del partido para protestar contra el plan del ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, de disolver los dos principales grupos ultras del club, los Magic Fans y los Green Angels.

Los que estaban al frente llevaban una enorme pancarta verde con los colores del club, que decía “Le Chaudron Ne Se Dissout Pas” (El Caldero No Se Disuelve). El Caldero es el apodo dado al Stade Geoffroy-Guichard del Saint-Etienne debido a su intensa atmósfera.

El presidente del club, Ivan Gazidis, se unió a los aficionados e hizo un discurso.

“Estoy muy feliz de ver a nuestra ciudad unida”, dijo. “Es una respuesta maravillosa a este proceso injusto que no resolverá nada”.

Otros grupos de ultras también están bajo amenaza de ser disueltos. El ministerio del Interior francés dijo que ha habido violencia relacionada con el fútbol en 64 partidos esta temporada, lo que ha llevado a 627 arrestos.