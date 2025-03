Leones de Ponce consiguen tercer refuerzo con experiencia en la NBA

Los Leones de Ponce anunciaron la contratación de su tercer refuerzo para la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Se trata de Erik McCree, quien cuenta con experiencia en el baloncesto de la NBA y en varias ligas a nivel internacional.

McCree, quien juega la posición de delantero de 6’8, participó en la NBA con el Utah Jazz. También cuenta con experiencia en la G-League, Italia, Francia, Turquía, Grecia, Venezuela, México, Filipinas y Arabia Saudita.

Con Al Nasr Riyadh en Arabia Saudita jugó en 13 partidos y registró promedió 26.0 puntos, 8.5 rebotes y 2.8 asistencias por cotejo. Sus porcentajes fueron 59.7% en tiros de campo, 44.1% en tiros de tres y 73.6 en tiros libres.

“Aleem Ford nos informó que su llegada será a finales de abril, mientras el equipo de Alejandro Vásquez fue invitado al National Invitational Tournament (NIT), lo que podría atrasar su llegada hasta el 3 de abril. Por tanto, hemos decidido reforzar primero las posiciones de delanteros”, explico Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones.

“Ante la falta de profundidad en los delanteros para el inicio de la temporada, decidimos fortalecer dicha posición primero, mientras se cubre el centro con Jordan Murphy, Carlos ‘Yao’ López y Christian Negrón, quienes han tenido una excelente pretemporada”, agregó.

Los ponceños inauguran su temporada este sábado, 22 de marzo, en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns ante los Indios de Mayagüez.

“Ya se encuentra en Puerto Rico, al igual que su carta de transferencia, por lo que podrá debutar”, manifestó Ortiz. “McCree le da mucha versatilidad a nuestra plantilla, viene en condición y ritmo de juego, pues su último juego fue el 14 de marzo”, añadió.

Los próximos juegos en calendario están pautados para el miércoles, 19 de marzo, con tres encuentros.

El primero será entre los Capitanes de Arecibo, que recibirán a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00pm. Al mismo tiempo, los Gigantes de Carolina visitarán a los Mets de Guaynabo y los Criollos de Caguas a los Piratas de Quebradillas.

Posteriormente, el jueves 20 de marzo, solo habrá un juego en acción. Los Vaqueros de Bayamón estrenan su nueva escuadra cuando reciban a los Indios de Mayagüez.

Mientras que el viernes 21 de marzo, los fanáticos podrán celebrar el comienzo del fin de semana con los encuentros de los rivales Piratas de Quebradillas y Capitanes de Arecibo. El mismo día también se enfrentarán los Gigantes de Carolina y Atléticos de San Germán.

Para el sábado, 22 de marzo, habrá un banquete de partidos. Son cuatro los juegos en calendario, entre los que se encuentran: Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce, Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada, Criollos de Caguas vs. Cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí vs. Mets de Guaynabo.