Piloto boricua representará a la isla en el IMSA Mustang Challenge 2025

El piloto puertorriqueño Alfonso Díaz se prepara para hacer historia representando a la isla en la nueva temporada del IMSA Mustang Challenge donde competirá con el prestigioso equipo TechSport Racing.

Díaz, estará al mando del imponente Mustang Dark Horse R, lucirá con orgullo los colores de la bandera de Puerto Rico en la pista. Su llegada a la serie marca un hito para el automovilismo boricua, ya que se une al talentoso Marcos Vento, quien disputa su segunda temporada, duplicando así la representación puertorriqueña en esta emocionante competencia de alto nivel.

“Esta carrera para mí será una demostración en vivo de toda la preparación física , mental y las pruebas que tuvimos entre temporadas. La preparación física ha sido consistente y sin pausa entrenado al menos tres veces a la semana. El régimen de alimentación ha sido riguroso, y he preparado mi cuerpo para altas exigencias físicas. He estado dedicando innumerables horas en el simulador entrenando entre todo tipo de corredores y con un entrenador remoto, lo que me ayuda a prepararme aún más. Es importante que si ganamos esta carrera comenzar con una ventaja en el campeonato” manifestó Díaz, quien se dispone a viajar esta semana para la competencia.

El IMSA Mustang Challenge dará inicio en el mes de marzo en el Sebring International Raceway, del 12 al 15 de marzo, donde los pilotos lucharán por la victoria en una serie reconocida por su alto nivel de competencia.

Alfonso Díaz, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en el automovilismo, ha sido parte de una serie de eventos internacionales, destacándose por su victoria en la clase del Toronto Molson Indy y su participación en la Toyota GR Cup y el International Ice Racing Championship. Actualmente, compite con TechSport Racing, un equipo líder en automovilismo especializado en la formación de pilotos y en obtener resultados excepcionales en diversas competencias.