LeBron James encaró en la cancha al comentarista más popular de Estados Unidos por comentarios sobre su hijo

La noche del jueves fue testigo de un inesperado y tenso encuentro entre LeBron James y el reconocido comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, tras el partido entre los Los Angeles Lakers y los New York Knicks. La discusión no tardó en viralizarse y acabó acaparando la atención de todos los fanáticos de la NBA a nivel mundial.

El enfrentamiento ocurrió cuando James se mostró visiblemente molesto con Smith por sus comentarios recientes sobre su hijo, Bronny James. El origen de la disputa radica en las palabras de Smith durante su programa “First Take”, donde criticó a LeBron por promocionar abiertamente a Bronny como un prospecto de la NBA.

El enfrentamiento entre LeBron James y Stephen A. Smit enciende las alarmas en la NBA

Smith, quien es conocido por su estilo directo y sin filtros, instó a LeBron a dejar de hacer que su hijo fuera el centro de atención, argumentando que Bronny debería forjar su propio camino sin estar a la sombra de su padre.

LeBron, quien no es ajeno a los comentarios de los medios, decidió tomar cartas en el asunto y confrontó personalmente a Smith en el Crypto Arena después del encuentro entre Lakers y Knicks. “Te lo voy a decir una sola vez, deja a mi hijo fuera de esta situación”, expresó LeBron con firmeza, mostrando su claro descontento con las críticas hacia su hijo.

Smith, por su parte, respondió durante First Take, asegurando que no tenía intención de hablar negativamente de Bronny. “El que me habló anoche no fue un jugador de baloncesto, fue un padre”, dijo Smith, subrayando que entendía la reacción de LeBron, ya que él también es padre y comprende la necesidad de proteger a los hijos.

LeBron James sale a la defensa de su hijo

A pesar del tenso intercambio, Smith dejó claro que no se sentía ofendido, ya que entendía las emociones de LeBron. LeBron ha sido abierto sobre su deseo de proteger la privacidad de sus hijos, especialmente de Bronny, quien actualmente juega en los South Bay Lakers mientras sigue desarrollándose como jugador.

A pesar de la confrontación, Smith concluyó que no guardaba rencor y que, como periodista, su trabajo era dar su opinión, sin importar las consecuencias. Sin embargo, dejó claro que su preocupación por la situación de Bronny no era un ataque personal, sino un análisis de la presión que enfrentaba al estar vinculado al legado de su padre.