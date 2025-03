Estrella de la NBA Jimmy Butler es demandado por supuesta renta impaga y daños en propiedad de Miami

El alero de Miami Heat Jimmy Butler parado en la cancha en el encuentro ante los New Orleans Pelicans, el miércoles 1 de enero de 2025. Ese día no jugó en el último cuarto.

El reconocido jugador de la NBA, Jimmy Butler, recibió una demanda por presuntamente no pagar cientos de miles de dólares en daños a la propiedad y por una renta impaga por su casa en Florida.

Five Star Marketing, que posee la propiedad en cuestión en Miami, presentó la demanda civil contra Butler en el Tribunal del 11º Circuito en Florida la semana pasada, alegando que la estrella de la NBA no pagó dos meses de renta por su propiedad en Miami, ascendiendo a $130,000 por mes.

¿Por cuánto dinero está siendo demandado Jimmy Butler?

Según adelantó en primeras instancias la estación de noticias local WSVN-TV, el pasado viernes 28 de febrero, el basquetbolista de 35 años está siendo demandado por la empresa de Florida Five Star Marketing and Promotions, Inc. por $260,000 en renta impaga de una casa de lujo que arrendó en Miami, según documentos judiciales obtenidos por el medio.

Además del monto que se ha adeudado en renta atrasada, el delantero de los Golden State Warriors también dejó más de $127,000 en daños a la propiedad.

En la demanda, la empresa de Florida afirma que Butler permaneció en la casa incluso después de que su contrato de dos años terminara en agosto de 2024 y señala que Butler cambió las cerraduras de la casa y se negó a dar las llaves al administrador de la propiedad, lo que impidió que los trabajadores de mantenimiento entraran y mantuvieran la propiedad.

Entre los daños listados en la demanda se encontraba el no mantenimiento de la piscina, lo que causó el crecimiento de algas, así como el sistema de aire acondicionado en la propiedad. Este último causó una “gran cantidad de daños por moho” por toda la propiedad y ahora, según los documentos judiciales, requiere el reemplazo tanto de los pisos de madera como de los techos.

Five Star Marketing and Promotions Inc. afirma en su demanda que la empresa “ha sufrido daños por un monto principal de $387,282 dólares” y, por lo tanto, busca un pago de Butler de $257,282 dólares, así como el derecho a retener su depósito de seguridad de $130,000 dólares.