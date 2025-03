“No me invitaron”: Juanma López sobre ausencia en debut profesional de su hijo

El exboxeador Juan Manuel “Juanma” López, aseguró que no son ciertas las expresiones donde se alega que por conflicto de intereses entre la compañía que lo representa, no pudo ir al primer combate profesional donde su hijo debutó el pasado mes en Nueva York.

Según expresó el expúgil, en entrevista con Día a Día (Telemundo), este no fue al combate de su hijo, Juan Manuel “Juanmita” López, ya que no fue invitado para el evento que se llevó a cabo en el teatro del Madison Square Garden.

“Yo no fui allí porque no me invitaron, realmente mi compañía, nunca se va a oponer a eso, mi compañía siempre ha apoyado a mis hijos, siempre los ha auspiciado. Eso realmente son mentiras, a mí no me invitaron”, expresó López.

Sobre el argumento de conflicto de intereses entre la compañía que actualmente lo representa, Universal Promotions y Top Rank, que firmó a su hijo, este respondió: “eso es mentira”.

En una entrevista con Molusco TV a mediados del pasado mes, “Juanmita”, hijo del exboxeador indicó que su padre no estuvo en el combate debido a que es parte de otra compañía de boxeo, distinta a la que actualmente lo representa.

“Yo quisiera que toda mi familia estuviera, pero hay circunstancias que no lo permiten, él tiene su equipo de trabajo con Universal Promotions, él tiene su exclusividad allá y yo con Top Rank, si las circunstancias profesionales no nos permiten estar juntos, comoquiera a la distancia sabemos que estamos el uno con el otro”, expresó en la entrevista.

La semana pasada, el exboxeador, fue detenido debido a una deuda de pensión alimentaria de sus hijos. Posteriormente, tras llegar a un acuerdo para pagar parte de la deuda salió de prisión.

Debut de Juanmita

Su hijo, Juan Manuel López Jr. debutó el pasado mes de febrero. López De Jesús debutó en la cartelera de Berinchyk vs. Davis de Top Rank que se lleva a cabo en el teatro del Madison Square Garden en Nueva York.

El boricua tumbó a su oponente Bryan Santiago en el primer asalto, tras conectarlo con un gancho del cual no se pudo recuperar. De esta manera, Juanmita ahora cuenta con récord de 1-0 y un futuro brillante en el deporte.