Portero del Millwall expulsado por patear en la cara a delantero del Palace

El portero del club Millwall, Liam Roberts, fue expulsado apenas ocho minutos después del inicio del partido de la Copa FA de este sábado tras una salvaje e imprudente agresión sobre Jean-Philippe Mateta, que llevó a que el delantero del Crystal Palace saliera en camilla.

Roberts se adelantó fuera del área chica y saltó para despejar un balón largo, pero terminó golpeando con el pie izquierdo a Mateta en un costado de la cara.

PUBLICIDAD

Mateta permaneció tendido durante varios minutos y necesitó un tratamiento médico prolongado antes de que le colocaran un collarín y lo sacaran del campo hacia la ambulancia.

“Hasta ahora, lo que sabemos es que tiene una herida profunda detrás de la oreja y una lesión en la cabeza”, le dijo a la BBC el presidente del Palace, Steve Parish, durante el descanso. “Obviamente, está en el hospital, así que esperamos lo mejor”.

El árbitro Michael Oliver inicialmente ni siquiera mostró una tarjeta amarilla a Roberts a pesar de estar a unos cuantos metros del incidente, pero le sacó una tarjeta roja directa después de que el VAR lo llamó para revisar el incidente en un monitor al borde del campo.

“En todo el tiempo que he visto fútbol, nunca he visto una entrada como esa”, añadió Parish. “Esa es la entrada más imprudente que creo que he visto en un campo de fútbol”.

Mateta es el máximo goleador del Palace con 12 tantos esta temporada en la Liga Premier.

El Palace ganó 3-1 el encuentro para avanzar a los cuartos de final de la Copa FA.