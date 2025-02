¿Por qué el equipo de baloncesto de Cuba no pudo viajar a Puerto Rico?

El esperado encuentro entre Puerto Rico y Cuba en la última ventana clasificatoria para conseguir un boleto al torneo AmeriCup 2025 este verano tuvo que ser cancelado debido a problemas de visas de los jugadores del equipo cubano.

Sin embargo, estos no fueron los únicos a quienes se les denegaron sus visas. El gobierno de los Estados Unidos rechazó “decenas de pasaportes” cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días, como por ejemplo el de los integrantes de la selección de Cuba, informaron el viernes autoridades de la Cancillería isleña.

“Podemos confirmar que en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos devolvió sin visar decenas de pasaportes y comunicó que se suspende el mecanismo de solicitud de un grupo de categorías de visas que se utilizan para funcionarios del Estado y sus dependencias”, dijo a The Associated Press en una declaración escrita el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Según el funcionario cubano, esta “decisión afecta directamente a intercambios bilaterales que estaban teniendo lugar en áreas de interés y beneficio mutuo para los pueblos de Cuba y Estados Unidos, como la cultura, la salud, la educación, la ciencia y el deporte”.

Por lo general, representantes de Cuba de estas áreas salen a todas partes del mundo con un pasaporte gestionado por sus empleadores y con los visados respectivos.

Las relaciones entre ambos países se tensionaron durante el primer mandato del presidente Donad Trump, que endureció radicalmente las sanciones contra la isla presionando un cambio de modelo político, tras el histórico acercamiento de la administración de Barack Obama.

Durante la gestión de Joe Biden en la Casa Blanca no hubo grandes cambios, pero días antes de terminar su periodo sacó a la isla de una lista de países que patrocinan el terrorismo y que había ocasionado muchas dificultades en el comercio exterior de la nación caribeña. En su nueva gestión, Trump volvió a incluirla en la lista.

Un pedido de comentarios a la embajada de Estados Unidos en Cuba sobre la negativa de entregar visas y la devolución de pasaportes no fue contestado en lo inmediato.

La negativa obedecería a una disposición de Estados Unidos de 2020 de rechazar la entrega de visas a países que no cooperen con la devolución de inmigrantes, indicó a AP una fuente diplomática cubana que prefirió no ser identificada pues no estaba autorizada a ofrecer detalles al respecto.

Medios de prensa oficiales mostraron imágenes de migrantes devueltos en vuelos desde 2023 luego de que ambos gobiernos retomaran un acuerdo para las deportaciones por esa vía.

En agosto de 2024, incluso se reportó que más de 1.000 ciudadanos habían sido entregados en Cuba por funcionarios norteamericanos. La mayoría habían salido legalmente de la isla y trataron de ingresar por la frontera sur a Estados Unidos.

Regularmente hay también devoluciones por vía marítima de personas que son interceptadas en alta mar.

El viceministro Fernández de Cossío dijo no tener comentarios cuando se le preguntó si ya se habían recibido vuelos en enero o febrero de deportaciones durante la gestión de Trump.

Federación de Baloncesto de Puerto Rico se expresa tras la cancelación

La Federación de baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), confirmó que la selección de Cuba no viajará a la isla debido a problemas con el visado de varios jugadores que le limitan su participación en el partido.

“Es una situación muy lamentable. En Puerto Rico estábamos completamente preparados para celebrar un torneo clasificatorio de alto nivel para nuestros fanáticos, como siempre ha sido nuestra tradición como anfitriones. Desde la FBPUR y en colaboración con nuestros auspiciadores, incurrimos en muchos gastos y nos preparamos para el montaje de dos partidos, no solo uno. Lamentablemente, factores fuera de nuestro control y a pesar de todas las ayudas, el apoyo de diversas entidades gubernamentales locales y los esfuerzos por resolver la situación, no se logró”, expresó el líder federativo, el licenciado Yum Ramos.

Ramos añadió que: “Es difícil entender cómo procesos ajenos al deporte terminan afectando a los jugadores, que se preparan para competir, y a los fanáticos, que esperaban disfrutar de este partido. Los juegos siempre deben decidirse en la cancha, no por asuntos burocráticos. Nuestro equipo estaba listo para disputar este importante partido por el pase al AmeriCup y es una pena que no se haya podido jugar”.

Al no jugarse el partido, se le otorga la victoria a Puerto Rico, lo que brinda el pase a los boricuas para el Americup 2025 que se llevará a cabo en agosto.

Los compradores de boletos no tendrán que realizar ninguna gestión adicional para recibir su reembolso, ya que PRticket se encargará de procesar los reembolsos automáticamente al mismo método de pago de la compra.

Los reembolsos deberán reflejarse en la cuenta/tarjeta de los compradores en los próximos 7 a 10 días laborables.